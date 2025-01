Będzie ślisko!

IMGW ostrzega dziś również przed oblodzeniem. Ostrzeżenie dotyczy większości kraju, nie objęto nim tylko terenów zachodniej Polski.

Na pozostałym obszarze kraju prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna będzie się wahać od minus 4 st. C do minus 1 st. C, temperatura minimalna przy gruncie od minus 5 st. C do minus 2 st. C. Alert obowiązuje do piątku do godz. 10.