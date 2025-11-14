Ponad 200 myśliwcami nowej generacji do 2030 roku mają dysponować wspólne siły powietrze Skandynawii tworzone przez kraje północnej flanki NATO. Fiński minister obrony Antti Hakkanen, który gościł w Helsinkach szefów resortów obrony krajów nordyckich, stwierdził, że w projekcie poczynione „znaczne postępy”.

Szwedzkie siły powietrzne dysponują zaś potencjałem myśliwców Saab Jas 39 Gripen krajowej produkcji, w liczbie ok. 100 i zamówiły kolejne / Shutterstock

Do 2030 roku kraje północnej flanki NATO chcą mieć ponad 200 myśliwców nowej generacji, głównie F-35 i Gripen.

Myśliwce mają zasilić powstające wspólne siły powietrzne Skandynawii.

Fiński minister obrony podkreślił znaczne postępy w projekcie wspólnych sił powietrznych krajów nordyckich.

Nowe siły mają być zdolne do wspólnych operacji w czasie pokoju i kryzysu, co wzmocni odstraszanie i obronę regionu.

Finlandia, Norwegia i Dania będą miały razem ok. 140 myśliwców F-35, a Szwecja ok. 100 Gripenów.

Projekt jest elementem budowy "skandynawskiej twierdzy" po wejściu Finlandii i Szwecji do NATO, jako odpowiedź na zagrożenie ze strony Rosji.

Tworzone siły powietrzne mają być zdolne do "wspólnych operacji, zarówno w czasie pokoju, jak i w sytuacjach kryzysowych".

W czasie posiedzenia ministrów w Helsinkach, które odbyło się w środę i czwartek w ramach sprawowanego przez Helsinki przewodnictwa w Nordyckiej Współpracy Obronnej (Nordefco), w której skład wchodzą Finlandia, Szwecja, Dania, Norwegia i Islandia, obecni byli również dowódcy sił zbrojnych z poszczególnych krajów.

Wciąż jednak wiele pozostaje do zrobienia - przyznał fiński minister, wskazując m.in. na kwestie możliwości wspólnych działań ponad granicami państwowymi we wszystkich okolicznościach. Ma to istotne znaczenie dla wzmocnienia odstraszania i obrony północnego regionu NATO - podkreślił.

Północ się zbroi

Finlandia zamówiła od USA 64 sztuk nowych myśliwców F-35 Lightning II, które stopniowo, od 2026 r.,mają zastępować użytkowane od lat 90. ub. wieku, wysłużone F/A-18 Hornet. Norwegia już zastąpiła F-16 nowoczesnymi myśliwcami F-35, a Dania jest w trakcie tego procesu.

Zakłada się, że do końca dekady te trzy kraje będą miały w służbie łącznie ok. 140 myśliwców F-35 piątej generacji. Z kolei szwedzkie siły powietrzne dysponują zaś potencjałem myśliwców Saab Jas 39 Gripen krajowej produkcji, w liczbie ok. 100 i zamówiły kolejne. Islandia zaś nie posiada własnych sił powietrznych.

Efekt wejścia do NATO

Projekt nordyckich sił powietrznych po przystąpieniu Finlandii i Szwecji do NATO (odpowiednio w 2023 r. i 2024 r.) wpisuje się w realizację północnej architektury bezpieczeństwa i budowę tzw. "skandynawskiej twierdzy" przed zagrożeniem ze strony Rosji.