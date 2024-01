Amerykańskie linie lotnicze United Airlines poinformowały o znalezieniu poważnych usterek w kilku uziemionych samolotach Boeing 737 MAX 9. Wszystkie samoloty tego typu zostały przez władze federalne czasowo wycofane z eksploatacji po groźnej awarii podczas lotu.

Samoloty Boeing 737 MAX 9 zostały uziemione po incydencie podczas lotu Alaska Airlines / NTSB HANDOUT / PAP/EPA

Przedstawiciel United Airlines poinformował, że podczas inspekcji wykryto "niedokręcone bolce" w wielu panelach tych samolotów. Dodał, że liczba maszyn z tymi usterkami "jest bliska 10 i może wzrosnąć".

To wiele zmienia, ponieważ jest to teraz problem całej floty. To jest problem kontroli jakości - powiedział John Cox federalny ekspert ds. bezpieczeństwa samolotów.



Powodem uziemienia Boeingów 737 MAX 9 było oderwanie się, wkrótce po starcie z lotniska w Portland w stanie Oregon, jednego z paneli kadłuba maszyny należącej do Alaska Airlines.

Do incydentu doszło w piątek ok. 35 minut po starcie samolotu Alaska Airlines z międzynarodowego lotniska w Portland do Ontario w Kalifornii. Według amerykańskich mediów na pokładzie znajdowało się 171 pasażerów i sześciu członków załogi.

Samolot znajdował się wówczas na wysokości prawie 5000 metrów, kiedy oderwał się fragment kadłuba przeznaczony do ewentualnego zamontowania dodatkowych drzwi. Doszło do nagłego obniżenia ciśnienia. Pasażerom nakazano założenie masek tlenowych. Samolot zawrócił awaryjnie na lotnisko. Nikomu na pokładzie nic poważnego się nie stało.