Co najmniej trzy osoby zginęły w wyniku trzęsienia ziemi, jakie w piątek nawiedziło Bangladesz. Według amerykańskiej agencji USGS liczba ofiar może być jednak znacznie większa.
- Silne trzęsienie ziemi nawiedziło południowy Bangladesz.
- Z informacji lokalnej policji wynika, że zginęły co najmniej trzy osoby.
- Liczba ofiar śmiertelnych może być jednak znacznie wyższa, na co uwagę zwraca amerykańska agencja USGS.
Bangladesz nawiedziło w piątek trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,5. Amerykańska Narodowa Służba Geologiczna (USGS) poinformowała, że epicentrum znajdowało się na południowy zachód od miasta Narsingdi w południowej części kraju, z kolei hipocentrum było położone na głębokości 10 km.
Trzęsienie ziemi było mocno odczuwalne na powierzchni, bowiem do bazy USGS "wpadło" prawie 700 raportów dot. intensywności wstrząsów - najwięcej rzecz jasna z okolic epicentrum, ale też np. ze stolicy kraju, Dhaki. Wstrząsy odczuli też w sąsiednich Indiach.