Tragiczny wypadek na autostradzie w amerykańskim stanie Massachusetts. Niewielki samolot Socata TBM-700 rozbił się w miejscowości Dartmouth, około 80 kilometrów na południe od Bostonu. Na pokładzie maszyny znajdowały się dwie osoby. Zginęły na miejscu. Jeden z kierowców jadących autostradą międzystanową 195 został ranny, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Na autostradzie rozbił się niewielki samolot typu Socata TBM-700 (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Do katastrofy doszło w poniedziałek. Burmistrz sąsiedniego New Bedford, Jon Mitchell, podkreślił w mediach społecznościowych, że tylko cudem żaden z kierowców na autostradzie nie odniósł poważniejszych obrażeń. Policja stanowa Massachusetts potwierdziła, że osoba, której samochód został uderzony przez spadający samolot, została przewieziona do szpitala.

Na nagraniach z miejsca zdarzenia, wykonanych przez przejeżdżających kierowców, widać kłęby czarnego dymu unoszące się nad przewróconym wrakiem samolotu. Odłamki maszyny były rozrzucone zarówno na pasie zieleni przy autostradzie, jak i w pobliskim lesie.