Ranni są także strażacy walczący z płomieniami trawiącymi 31-piętrowe wieże.

W budynku wciąż są uwięzieni ludzie - informuje publiczny nadawca RTHK, powołując się na policję. Straż pożarna poinformowała Reutersa, że nie ma jeszcze danych dotyczących liczby osób, które mogą nadal przebywać w środku.

Pożar wieżowców w Hongkongu / YAN ZHAO/AFP/East News / East News

Jak informuje Reuters, przed kompleksem stoją dziesiątki wozów strażackich i karetek pogotowia. Ewakuowano dwa pobliskie budynki.

Straż pożarna poinformowała, że otrzymała zgłoszenie o godzinie 14:51 lokalnego czasu o wybuchu pożaru w Wang Fuk Court w Tai Po.

Wang Fuk Court to osiedle mieszkaniowe składające się z ośmiu bloków. Jest tam blisko 2000 mieszkań. Kilka wież ma na zewnątrz rusztowania bambusowe.

Hongkong jest jednym z ostatnich miejsc na świecie, gdzie bambus jest nadal powszechnie używany do budowy rusztowań.