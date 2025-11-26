Płonie kompleks wieżowców w Hongkongu, w dzielnicy Tai Po. Zginęły co najmniej 4 osoby. W środku uwięzieni są ludzie - informuje publiczny nadawca RTHK.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.
Strażacy walczą z pożarem wieżowców w północnej dzielnicy Hongkongu, Tai Po. Nad okolicą unoszą się kłęby gęstego, szarego dymu.
Do szpitali przewieziono siedem osób. Cztery z nich zmarły - wśród ofiar śmiertelnych jest strażak. Dwie są w stanie krytycznym, stan jednej jest stabilny.
REKLAMA