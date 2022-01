Randka w ciemno młodej Chinki trwała cztery dni. Wang umówiła się z chłopakiem u niego w domu, nie mogła go opuścić przez wprowadzony w mieście w trybie nagłym lockdown.

Dla Wang z chińskiego miasta Zhengzhou była to piąta z dziesięciu randek, zorganizowanych dla niej przez rodziców, którzy uznali, że to najwyższy czas, by znalazła sobie męża.

We wpisie w mediach społecznościowych opowiedziała, że nowo poznany mężczyzna chwalił się swoimi kulinarnymi umiejętnościami. Zaprosił ją do sobie i obiecał przygotować dla niej obiad. Tak mieli po raz pierwszy spotkać się twarzą w twarz, ponieważ wcześniej kontaktowali się tylko przez internet.

Do randki doszło w czwartek tydzień temu. Kiedy para była już w trakcie posiłku, dostała informację, że wprowadzono lockdown, mieszkańcy Zhengzhou nie mogą opuszczać domów w oczekiwaniu na swoją kolej do przeprowadzenia testu pod kątem obecności koronawirusa.

I tak w ten sposób randka trwała cztery.

Wang zabijała nudę, publikując w mediach wpisy o tym, jak spędzała czas z chłopakiem. Jej historia stała się viralem w chińskich społecznościówkach. Tym bardziej, że jak się okazało, para nie przypadła sobie do gustu.

Na krótkich filmach, publikowanych przez Wang, widać mężczyznę, kiedy gotuje, wykonuje różne prace domowe lub pracuje przy komputerze. Nigdy jednak się nie odzywa.

"Za poza tym, że jest cichy jak lalka, jest z nim wszystko ok" - mówiła Wang na jednym z nagrań. I dodała: "Nadal dla mnie gotuje. To miłe".

Jak podaje BBC, wpisy Wang ostatecznie usunęła z mediów społecznościowych. Powodem były telefony, jakimi bombardowali chłopaka oburzeni nimi jego koledzy.

Obecnie surowe restrykcje wprowadzone w Chinach obejmują 20 milionów ludzi. Lockdown prowadzono w trzech miastach: Anyang, Xian i Zhengzhou.

Mieszkańcom zakazano wychodzenia z domów, zasadniczo zabroniono jazdy samochodami, a restauracje i sklepy zamknięto, z wyjątkiem tych dostarczających ludziom najpotrzebniejsze towary. Nie podano, do kiedy lockdown będzie obowiązywał, ale zaznaczono, że ma on ułatwić przeprowadzenie masowych testów przesiewowych.