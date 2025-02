Trzy główne partie centrowe w parlamencie Austrii osiągnęły porozumienie w sprawie utworzenia rządu koalicyjnego. Zabraknie w nim skrajnie prawicowej Wolnościowej Partii Austrii (FPOe), która wygrała wybory parlamentarne we wrześniu 2024 r. - podał Reuters.

Christian Stocker - lider Austriackiej Partii Ludowej (OeVP) / MAX SLOVENCIK / PAP/EPA

Koalicję rządową będą tworzyć Austriacka Partia Ludowa (OeVP), Socjaldemokratyczna Partia Austrii (SPOe) oraz Nowa Austria i Forum Liberalne (NEOS). W komunikacie przekazanym Austriackiej Agencji Prasowej (APA) partnerzy poinformowali, że jeszcze w czwartek zaprezentują program koalicji, zatytułowany "Zrób teraz to, co słuszne. Dla Austrii". Ma on być rezultatem "konsensusu i pragmatyzmu" między koalicyjnymi partnerami.

W komunikacie odniesiono się również do wcześniejszych nieudanych negocjacjach między OeVP a FPOe. "Podczas gdy inni odmawiają współpracy i uchylają się od odpowiedzialności, my nawiązujemy porozumienie i mamy możliwość działania. Teraz nie chodzi już o interesy partyjne, ale o nas wszystkich, o Austrię, o 9 mln ludzi w naszym kraju" - podano.

Najważniejsze punktu porozumienia między partiami dotyczą reformy budżetu i zaostrzenia prawa azylowego. Politycy zapowiadają, że budżet ma zostać skonsolidowany zgodnie z unijnymi zasadami fiskalnymi. Ma to zapobiec wszczęciu wobec Austrii unijnej procedury nadmiernego deficytu. Konsolidacja budżetu ma trwać siedem lat.

Zmiany w polityce azylowej

Poważne zmiany mają zostać wprowadzone w kwestii polityki azylowej. Natychmiast ma zostać wstrzymane łączenie rodzin, zaś osoby nieletnie mają być objęte zakazem noszenia chust.

Politycy OeVP, SPOe i NEOS zapowiedzieli też zmiany w prawie dotyczącym najmu (np. wydłużenie minimalnego okresu obowiązywania umów najmu do pięciu lat), utrzymanie planu rozwoju Austriackich Sił Zbrojnych, zamrożenie wysokości abonamentu RTV do 2029 roku czy zwolnienie z VAT produktów higieny kobiecej i środków antykoncepcyjnych.

Kiedy zaprzysiężenie?

Do końca tygodnia partnerzy zaprezentują też swoich kandydatów na szefów poszczególnych resortów.

Samo zaprzysiężenie nowego rządu jest możliwe najwcześniej w poniedziałek. Wynika to z faktu, że warunkiem koniecznym do zawarcia umowy koalicyjnej jest zgoda wszystkich komitetów partyjnych. Tymczasem liberałowie z NEOS będą głosować nad tą kwestią dopiero na zaplanowanym na niedziele zjeździe.

Porozumienie powinno zakończyć najdłuższe oczekiwanie na nowy rząd w Austrii od czasów II wojny światowej. Pierwsza próba utworzenia koalicji rządzącej z udziałem tych trzech partii upadła w styczniu, po czym eurosceptyczna, prorosyjska FPOe otrzymała zadanie utworzenia rządu. Poniosła ona jednak fiasko.

W wyborach 29 września 2024 roku zwyciężyła nacjonalistyczna i prorosyjska FPOe, zdobywając 28,8 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazła się rządząca dotąd OeVP (26,3 proc.), a na kolejnych - SPOe (21,1 proc.), NEOS (9,2 proc.) oraz Zieloni (8,3 proc.).