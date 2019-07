Ośmioosobowy gang Polaków skazany w Wielkiej Brytanii na wieloletnie kary więzienia. Ludzie ci zajmowali się handlem żywym towarem.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Pięciu mężczyzn i trzy kobiety skazanych zostało na kary od 3 do 11 lat więzienia. Sprowadzili oni z Polski do Wielkiej Brytanii łącznie 400 osób, obiecując im lepsze życie. W rzeczywistości jednak ludzie ci byli zmuszani do zamieszkania w koszmarnych warunkach i wykonywania niewolniczej pracy. Skazani okradali ich z pieniędzy i sprawowali nad nimi kontrolę.

Wśród ofiar gangu byli bezdomni, byli więźniowie i alkoholicy.

Osoby, które padły ofiarami gangu, były zmuszane do wielogodzinnej pracy na farmach i w sortowniach śmieci. Dostawały za to zaledwie 20 funtów tygodniowo. Pozostałą sumę przejmowali członkowie gangu.

Warunki, w których mieszkali zmuszani do niewolniczej pracy, były przerażające. Budynki były w fatalnym stanie, w jednym malutkim pokoju spało kilka osób. Za łóżka wielokrotnie służyły stare, brudne materace. W wielu z tych miejsc nie było toalet, ogrzewania, ciepłej wody. Niektóre z ofiar zeznały, że były zmuszone do mycia się w kanałach.

Najmłodsza ofiara gangu miała 17 lat, najstarsze były po sześćdziesiątce.

Członkowie gangu nie tylko przejmowali wypłaty swoich ofiar, ale także korzystali z ich świadczeń socjalnych. Uzyskane w ten sposób pieniądze wydawali na wystawny styl życia - kupowali luksusowe rzeczy, ubrania od znanych projektantów. Jeden ze skazanych jeździł bentleyem, inni również mieli bardzo drogie samochody.

Według szacunków, w ciągu 5 lat członkowie gangu zgromadzili w ten sposób około dwóch milionów funtów.