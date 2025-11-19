Radosław Sikorski poinformował, że zdecydował o zamknięciu ostatniego działającego konsulatu Rosji w Polsce - placówki w Gdańsku. Na informację szybko zareagowała rosyjska dyplomacja. Według Kremla decyzja ta jest nierozsądna.

Po zamknięciu kilka miesięcy temu konsulatów w Poznaniu i Krakowie, co było odpowiedzią na podpalenie fabryki farb we Wrocławiu oraz hali przy Marywilskiej w Warszawie, placówka w Gdańsku pozostała ostatnim działającym konsulatem w Polsce. Aż do dziś. Akt dywersji na kolei z ostatnich dni spowodował, że Sikorski podjął decyzję o zamknięciu również konsulatu w Gdańsku.

Szef MSZ przypomniał, że po wcześniejszych podpaleniach zapowiedział, że "będą kolejne decyzje, jeśli Rosja nie odstąpi od ataków dywersyjnych na Polskę". Rosja nie odstąpiła i ataki eskaluje. Gdy intencją działalności szpiegowsko-dywersyjnej są ofiary w ludziach, wtedy nie mamy do czynienia z dywersją, a wręcz z terrorem państwowym. W związku z tym - to nie będzie nasza pełna odpowiedź - podjąłem decyzje o wycofaniu zgody na funkcjonowanie rosyjskiego konsulatu - ostatniego - w Gdańsku - powiedział Sikorski.

Odpowiedź Rosji

Na decyzję Sikorskiego szybko odpowiedziała Rosja. Kreml zaznaczył, że "żałuje decyzji Polski o zamknięciu rosyjskiego konsulatu w Gdańsku" i że "decyzja jest pozbawiona rozsądku".

Kreml odpowiedział na zarzuty, że to Rosja stoi za ostatnimi aktami dywersji na kolei, oskarżając Polskę o "rusofobię". Stosunki z Polską uległy całkowitemu pogorszeniu. Jest to prawdopodobnie przejaw tego pogorszenia - dążenie polskich władz do zredukowania wszelkich możliwości stosunków konsularnych lub dyplomatycznych do zera. Można tu jedynie wyrazić ubolewanie... To nie ma nic wspólnego ze zdrowym rozsądkiem - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

W odpowiedzi na zamknięciu konsulatów w Poznaniu i Krakowie rosyjskie MSZ zamknęło polskie konsulaty generalne w Sankt Petersburgu i Kaliningradzie. Teraz Rosja również zapowiada zmniejszenie polskiej obecności dyplomatycznej i konsularnej.

Strona rosyjska w ramach wzajemności ograniczy polską obecność dyplomatyczną i konsularną w Rosji - powiedziała agencji TASS rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa.