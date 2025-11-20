Wstrzymane prace remontowe, ograniczona praca przechowalni bagażu i ściślejszy nadzór ruchu osobowego na dworcach - takie mogą być efekty wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE. Zarządzenie premiera w tej sprawie obowiązuje od wczoraj na wybranych liniach kolejowych.

Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika (zdjęcie z 17 listopada 2025 r.) / Wojtek Jargiło / PAP

Od środy na określonych liniach kolejowych w Polsce obowiązuje trzeci stopień alarmowy CHARLIE.

Decyzja o wprowadzeniu wyższego stopnia alarmowego zapadła po tym, jak dwóch Ukraińców współpracujących z rosyjskimi służbami wysadziło w sobotę fragment toru na trasie kolejowej Warszawa - Dorohusk w miejscowości Mika na Mazowszu.

Praktyczne strony wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE to m.in. wstrzymanie prac remontowo-serwisowych czy ograniczenie pracy przechowalni bagażu. Szczegóły znajdziesz w poniższym artykule.

Praktycznym stronom wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE na wybranych liniach kolejowych w Polsce przyjrzał się dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.

Co się zmieni? Z wewnętrznych wytycznych Polskich Kolei Państwowych wynika, że z megafonów częściej będą nadawane komunikaty o niepozostawianiu bagażu bez opieki, jego przechowalnie mogą być też wyłączone z użytku, a pracownicy uczuleni na dziwne zachowania korzystających z nich osób.

Dyrekcja PKP zarządziła wstrzymanie prac remontowo-serwisowych, przegląd i stały nadzór nad systemami monitoringu oraz odwołanie wydarzeń, które mogą prowadzić do większych zgromadzeń ludzi. W obiektach kolei sprawdzona ma być przepustowość dróg ewakuacyjnych, a wszelkie nieużywane pomieszczenia mają być zamknięte i zabezpieczone.

O wszelkich sytuacjach nadzwyczajnych zarówno na dworcach, jak i np. na parkingach wokół nich, natychmiast mają być informowane właściwe służby. W wytycznych podkreślono, że od tych zasad i regulaminów "nie wolno stosować żadnych odstępstw".

Zarządzenie nie będzie publikowane

Przypomnijmy, że od środy na określonych liniach kolejowych w Polsce obowiązuje trzeci stopień alarmowy CHARLIE. Podpisane przez premiera zarządzenie nie zostanie jednak opublikowane - zakres jego działania określiły służby specjalne, a prowadzone i planowane przez nie poczynania z natury są niejawne. Ich ogłaszanie podważałoby skuteczność tych działań.

O wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego obywatele dowiadują się więc tylko z publikowanych na stronach rządowych komunikatów. Te mówią, że stopień CHARLIE obowiązuje do końca lutego na "wybranych liniach kolejowych" zarządzanych przez PKP PLK, nie podają jednak, o które ich odcinki chodzi.

Jak ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, samo zarządzenie premiera ma status "zastrzeżone". Nie zawiera też precyzyjnych wskazówek, które z dostępnych środków działania, np. ograniczanie dostępu czy wydanie uzbrojenia i amunicji, mogą być użyte, a które nie. Ich dobór ma zależeć od skali zagrożeń.

Decyzja o wprowadzeniu wyższego stopnia alarmowego zapadła po tym, jak dwóch Ukraińców współpracujących z rosyjskimi służbami wysadziło w sobotę fragment toru na trasie kolejowej Warszawa - Dorohusk w miejscowości Mika na Mazowszu (pow. garwoliński). W innym miejscu, w niedzielę, niedaleko stacji kolejowej Gołąb na Lubelszczyźnie (pow. puławski) pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.