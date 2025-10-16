Wniosek o wotum nieufności wobec rządu premiera Sebastiena Lecornu złożony przez skrajnie lewicową Francję Nieujarzmioną (LFI) został w czwartek odrzucony przez parlament Francji. Za wnioskiem - popartym przez część lewicy - opowiedziało się 271 posłów. Do jego przyjęcia niezbędnych było 289 głosów. W czwartek odbędzie się jeszcze jedno głosowanie, tym razem w sprawie wniosku skrajnej prawicy.

Premier Francji Sebastien Lecornu / Teresa Suarez / PAP

Proporcja mandatów posiadanych przez zwolenników i przeciwników wotum nieufności wskazywała na niewielką różnicę głosów na korzyść rządu. Zwracano przy tym uwagę, że część deputowanych nie podporządkuje się oficjalnemu stanowisku swoich partii.

Parlament będzie głosował również nad drugim wnioskiem, złożonym przez skrajną prawicę, który według ocen powinien zebrać mniej głosów niż wniosek skrajnej lewicy.