Czasami wystarczy jedno wyrwane z kontekstu zdanie, by w internecie zaczęły krążyć informacje, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Tak stało się w przypadku pogłosek, że Paryż szykuje się do zburzenia swojej najsłynniejszej atrakcji turystycznej - Wieży Eiflla.

Wieża Eiffla jest jednym z symboli Paryża / Shutterstock

2 października Wieża Eiffla była zamknięta dla turystów z powodu masowych protestów i strajków we Francji.

Na ulice ponad 200 miast wyszły tysiące osób, sprzeciwiając się rządowym cięciom wydatków.

Zamknięcie Wieży Eiffla miało charakter tymczasowy i było podyktowane względami bezpieczeństwa.

W mediach społecznościowych pojawiły się plotki o rzekomym planowanym zburzeniu Wieży Eiffla w 2026 roku.

Pogłoski wynikały z żartobliwego artykułu satyrycznego serwisu, który został potraktowany poważnie przez część internautów.

Wieża Eiffla zamknięta na jeden dzień

2 października turyści nie mogli wejść na Wieżę Eiffla. Stało się tak z powodu masowych protestów we Francji. Na ulice ponad 200 miast wyszły oburzone osoby, by protestować przeciwko cięciom wydatków przez rząd.

W Paryżu tysiące ludzi przyłączyło się do strajku narodowego. Z tego powodu nie można było zwiedzając Wieży Eiffla. Atrakcja została zamknięta na cały dzień ze względów bezpieczeństwa.

Po tymczasowym zamknięciu w mediach społecznościowych pojawiły się sensacyjne pogłoski, że Wieża Eiffla zostanie zburzona w 2026 roku.

Ten 330-metrowy obiekt, który stał się jedną z najbardziej kultowych budowli na świecie, co roku przyciąga miliony turystów. W 2023 roku wygenerował 117,87 mln euro przychodu.

To jeden z niewielu francuskich zabytków, który nie otrzymuje dotacji państwowych i zatrudnia ponad 300 osób. Dlaczego więc ludzie myślą, że Wieża Eiffla wkrótce się zawali?

Niespodziewane skutki żartu

Kilka tygodni przed protestem satyryczny serwis informacyjny opublikował żartobliwy artykuł, w którym zapowiedziano, że Wieża Eiffla zostanie zburzona i zamieniona w "gigantyczną zjeżdżalnię" lub salę koncertową.

Żart szybko przeistoczył się w "fakt". W mediach społecznościowych, szczególnie na platformie X, zaczęto publikować wprowadzające w błąd wpisy o zburzeniu Wieży Eiffla.

"Według doniesień słynna na całym świecie Wieża Eiffla, symbol Francji od ponad 135 lat, ma zostać zburzona w 2026 roku po wygaśnięciu jej umowy najmu" - głosiły fałszywe twierdzenia.

"Głównymi powodami tej szokującej decyzji są zużycie konstrukcji, kosztowne prace konserwacyjne i rosnące niezadowolenie społeczne" - dodawano.

Niektórzy użytkownicy mediów społecznościowych szybko uwierzyli w te sfabrykowane posty. Jeden z nich napisał: "Stój, Paryżu! Nie niszcz mojego wymarzonego miejsca na oświadczyny", a inny dodał: "Och... To nie powinno się wydarzyć".

Inni jednak szybko zakwestionowali prawdziwość tych śmiałych twierdzeń, uspokajając innych użytkowników mediów społecznościowych, że wpis jest "fałszywy".

Société d'Exploitation de la Tour Eiffel (SETE), firma zarządzająca wieżą, nie odniosła się publicznie do tych kłamstw. My uspokajamy - turyści nadal mogą rezerwować bilety wstępu na windy Wieży Eiffla na stronie internetowej.