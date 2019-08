32-letni Polak, który uciekł z więzienia Poggioreale w Neapolu, został schwytany w poniedziałek w tym mieście przez policjantów i karabinierów - podały wieczorem włoskie media. Jego ucieczka trwała nieco ponad dobę.

Mężczyzna został dostrzeżony przez funkcjonariuszy na ulicy, w odległości kilku kilometrów od więzienia.



Polak zbiegł w niedzielę z zakładu karnego zjeżdżając na prześcieradle po więziennym murze w chwili, gdy skazani udawali się na mszę do kaplicy. To była pierwsza ucieczka z tego zakładu karnego od 100 lat - podkreślały media.



Robert L. osadzony był w areszcie śledczym w Poggioreale od grudnia zeszłego roku i czekał na proces oskarżony o zabójstwo murarza z Ukrainy.



Służby porządkowe prowadziły intensywne poszukiwania zbiega podkreślając, że jest on bardzo niebezpieczny.



Neapolitańskie więzienie uchodzi za najbardziej przepełnione w Europie. Panują w nim bardzo ciężkie warunki, a kary odbywają tam między innymi mafiosi.