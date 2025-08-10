430 tys. euro - tyle kosztował najdroższy koń, Adelita, wylicytowany podczas aukcji Pride of Poland w Janowie Podlaskim. Wcześniej w niedzielę zakończył się 47. Narodowy Pokaz Koni Arabskich. Najlepszą klaczą w tym roku została tutejsza Encarina, a Narodowym Czempionem ogierów - El Draco Ra.

Klacz Adelita / Wojtek Jargiło / PAP

W Janowie Podlaskim zakończyła się aukcja Pride of Poland. Niedziela była dla stadniny najważniejszym dniem w roku.

Efekt 56. aukcji Pride of Poland

W tegorocznej aukcji Koni Arabskich Czystej Krwi Pride of Poland na sprzedaż wystawiono 15 klaczy, w tym 14 z państwowych stadnin w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce.

Gwiazdą tegorocznej aukcji została 11-letnia siwa klacz Adelita ze stadniny w Janowie Podlaskim, zeszłoroczna Narodowa Czempionka Polski Klaczy Starszych, córka Platynowego Czempiona Świata katarskiego ogiera Kahil Al Shaqab. Adelita była najdroższym koniem tegorocznej Pride of Poland - zapłacono za nią 430 tys. euro. Klacz pojedzie teraz do Szwajcarii.

Sprzedana za 430 tys. euro klacz Adelita wzięła udział w aukcji Pride of Poland w ramach Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim / Wojtek Jargiło / PAP

Druga, pod względem ceny, była michałowska El Medida sprzedana za 350 tys. euro - do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Klacz El Medida / Wojtek Jargiło / PAP

Z kolei za 100 tys. euro nabywcy z Belgii chcą zapłacić za 9-letnią siwą klacz Parantella, także z Michałowa. Parantella to córka katarskiego ogiera Kahil Al Shaqab oraz El Medidę, córka wyhodowanego w Michałowie ogiera Morion - Czempiona Świata Ogierów Młodszych i Narodowego Czempiona Polski Ogierów Starszych.

Klacz Parantella / Wojtek Jargiło / PAP

Podczas tegorocznej aukcji Pride of Poland 13 koni sprzedano za łączną kwotę 1,33 mln euro.

Narodowy Pokaz Koni Arabskich i Czempionat Klaczy Młodszych

Po południu zakończył się 47. Narodowy Pokaz Koni Arabskich. Najlepszą klaczą w tym roku w Janowie Podlaskim została tutejsza Encarina, a Narodowym Czempionem ogierów El Draco Ra z prywatnej hodowli Czesława Gołaszewskiego. Z kolei tytuł Best in Show Pure Polish trafił do michałowskiej klaczy Poganinka.

Przed godz. 12:00 dobiegł końca Czempionat Klaczy Młodszych Narodowego Pokazu Koni Arabskich, konkurs pod patronatem RMF FM. Wygrała go Anagramma - dwuletnia siwa klacz, która urodziła się w Janowie Podlaskim. O ten tytuł walczyło w sumie 9 zwierząt.

Anagramma / Tomasz Staniszewski / RMF FM

Czempionat Klaczy Młodszych podczas Narodowego Pokazu Koni Arabskich Piotr Mazur / RMF FM

"Urodziła się po to, żeby wygrywać"

Na pokazowym ringu prezentował ją Mateusz Tokarski.

To jest wspaniała klacz. Tylko tyle mogę powiedzieć. Ona urodziła się po to, żeby wygrywać - powiedział Mateusz Tokarski w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Tomaszem Staniszewskim.

Mateusz Tokarski i Anagramma / Tomasz Staniszewski / RMF FM

Jak mówi, jest jej opiekunem i trenerem, a praca z nią na co dzień to sama przyjemność.

Wczoraj trochę się bała, dziś pokazała się fenomenalnie - dodaje Mateusz Tokarski.

/ Tomasz Staniszewski / RMF FM

Pride of Poland AD 2024

W ubiegłym roku na aukcji Pride of Poland wylicytowano 10 koni za łączną kwotę prawie 640 tys. euro. Najwyższą cenę na licytacji - 145 tys. euro - osiągnęła 15-letnia siwa klacz Zigi Zana ze stadniny w Michałowie. Klacz była wylicytowana na zasadzie pośrednictwa, ale ostateczny nabywca nie kupił wylicytowanego konia i klacz pozostała w hodowli.

Letnia Aukcja Koni Arabskich Summer Sale

W poniedziałek kupcy będą mogli licytować kolejne konie podczas Letniej Aukcji Koni Arabskich Summer Sale, gdzie wystawiane są zazwyczaj młode konie hodowlane, po niższych cenach niż podczas Pride of Poland. W tym roku licytowane mają być 24 klacze oraz cztery ogiery. 24 konie pochodzą ze stadnin państwowych w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce, pozostałe - z hodowli prywatnych.