430 tys. euro - tyle kosztował najdroższy koń, Adelita, wylicytowany podczas aukcji Pride of Poland w Janowie Podlaskim. Wcześniej w niedzielę zakończył się 47. Narodowy Pokaz Koni Arabskich. Najlepszą klaczą w tym roku została tutejsza Encarina, a Narodowym Czempionem ogierów - El Draco Ra.
W Janowie Podlaskim zakończyła się aukcja Pride of Poland. Niedziela była dla stadniny najważniejszym dniem w roku.
W tegorocznej aukcji Koni Arabskich Czystej Krwi Pride of Poland na sprzedaż wystawiono 15 klaczy, w tym 14 z państwowych stadnin w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce.
Gwiazdą tegorocznej aukcji została 11-letnia siwa klacz Adelita ze stadniny w Janowie Podlaskim, zeszłoroczna Narodowa Czempionka Polski Klaczy Starszych, córka Platynowego Czempiona Świata katarskiego ogiera Kahil Al Shaqab. Adelita była najdroższym koniem tegorocznej Pride of Poland - zapłacono za nią 430 tys. euro. Klacz pojedzie teraz do Szwajcarii.
Druga, pod względem ceny, była michałowska El Medida sprzedana za 350 tys. euro - do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Z kolei za 100 tys. euro nabywcy z Belgii chcą zapłacić za 9-letnią siwą klacz Parantella, także z Michałowa. Parantella to córka katarskiego ogiera Kahil Al Shaqab oraz El Medidę, córka wyhodowanego w Michałowie ogiera Morion - Czempiona Świata Ogierów Młodszych i Narodowego Czempiona Polski Ogierów Starszych.
Podczas tegorocznej aukcji Pride of Poland 13 koni sprzedano za łączną kwotę 1,33 mln euro.
Po południu zakończył się 47. Narodowy Pokaz Koni Arabskich. Najlepszą klaczą w tym roku w Janowie Podlaskim została tutejsza Encarina, a Narodowym Czempionem ogierów El Draco Ra z prywatnej hodowli Czesława Gołaszewskiego. Z kolei tytuł Best in Show Pure Polish trafił do michałowskiej klaczy Poganinka.
Przed godz. 12:00 dobiegł końca Czempionat Klaczy Młodszych Narodowego Pokazu Koni Arabskich, konkurs pod patronatem RMF FM. Wygrała go Anagramma - dwuletnia siwa klacz, która urodziła się w Janowie Podlaskim. O ten tytuł walczyło w sumie 9 zwierząt.
Na pokazowym ringu prezentował ją Mateusz Tokarski.
To jest wspaniała klacz. Tylko tyle mogę powiedzieć. Ona urodziła się po to, żeby wygrywać - powiedział Mateusz Tokarski w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Tomaszem Staniszewskim.
Jak mówi, jest jej opiekunem i trenerem, a praca z nią na co dzień to sama przyjemność.
Wczoraj trochę się bała, dziś pokazała się fenomenalnie - dodaje Mateusz Tokarski.
W ubiegłym roku na aukcji Pride of Poland wylicytowano 10 koni za łączną kwotę prawie 640 tys. euro. Najwyższą cenę na licytacji - 145 tys. euro - osiągnęła 15-letnia siwa klacz Zigi Zana ze stadniny w Michałowie. Klacz była wylicytowana na zasadzie pośrednictwa, ale ostateczny nabywca nie kupił wylicytowanego konia i klacz pozostała w hodowli.
W poniedziałek kupcy będą mogli licytować kolejne konie podczas Letniej Aukcji Koni Arabskich Summer Sale, gdzie wystawiane są zazwyczaj młode konie hodowlane, po niższych cenach niż podczas Pride of Poland. W tym roku licytowane mają być 24 klacze oraz cztery ogiery. 24 konie pochodzą ze stadnin państwowych w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce, pozostałe - z hodowli prywatnych.