Madera bije rekordy popularności wśród polskich turystów. Od stycznia do lipca 2025 roku wyspę odwiedziło ponad 89 tysięcy osób z Polski, co oznacza niemal 40-procentowy wzrost w porównaniu do ubiegłego roku. Polacy coraz chętniej wybierają także mniej znane Porto Santo.

/ Shutterstock

Portugalski archipelag Madera odnotowuje dynamiczny wzrost zainteresowania wśród polskich turystów. Według danych spółki ANA zarządzającej portami lotniczymi w Portugalii w pierwszych siedmiu miesiącach 2025 roku Maderę odwiedziło ponad 89,3 tysiąca Polaków. To aż o 39 procent więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Pod względem liczby turystów z Unii Europejskiej Polacy ustępują jedynie Niemcom i Francuzom. W tym samym czasie archipelag odwiedziło 189 tysięcy Niemców oraz 96,1 tysiąca Francuzów. Wzrost liczby przyjezdnych z tych krajów również był znaczący - odpowiednio 21,8 i 39,2 procent.

Popularność mimo problemów z lotami

Madera, którą rocznie odwiedza blisko 2,5 miliona turystów, nie traci na atrakcyjności, mimo że lotnisko w Funchal znane jest z częstych opóźnień i problemów z lotami. Niestabilna pogoda, zwłaszcza silne wiatry, często utrudnia lądowanie i start samolotów.

W pierwszej połowie września 2025 roku kilkanaście samolotów, w tym dwa lecące z Gdańska i Warszawy, zostało przekierowanych na Teneryfę z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych. Bezpośrednie połączenia z Polski do Funchal obsługiwane są także z Katowic i Poznania, jednak wielu turystów decyduje się na podróż z przesiadką w Lizbonie.

Porto Santo - nowy hit wśród Polaków

Coraz większym zainteresowaniem wśród polskich turystów cieszy się także druga wyspa archipelagu - Porto Santo. Jak podkreślają lokalni hotelarze, Polacy coraz częściej przypływają tu promem z Funchal, by wypocząć na jednej z najpiękniejszych plaż Portugalii, liczącej aż 9 kilometrów długości.

Polscy wczasowicze nie ograniczają się jednak tylko do plażowania. Chętnie korzystają z rowerów, kajaków, uprawiają snorkeling i nurkowanie, eksplorując wraki statków w pobliżu wyspy. Zdaniem hotelarzy, Polacy należą do najbardziej wymagających i aktywnych turystów odwiedzających Porto Santo.