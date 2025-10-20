​14 listopada w ukraińskich Mościskach odbędzie się uroczysty pogrzeb szczątków polskich żołnierzy poległych w walkach z Niemcami o Lwów we wrześniu 1939 roku - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Wojskowych ekshumowano podczas prac prowadzonych we Lwowie-Zboiskach w sierpniu tego roku. Najpewniej w tej ceremonii nie będą brali udziału żołnierze z Polski - jest problem z wysłaniem wojska do kraju, w którym toczy się wojna.

Wojskowych ekshumowano podczas prac prowadzonych we Lwowie-Zboiskach w sierpniu tego roku. / BPiI IPN /

Msza święta za żołnierzy odbędzie się 14 listopada w kościele w Mościskach w Ukrainie.

Polskie wojsko najprawdopodobniej nie weźmie udziału w ceremonii ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie.

Podczas sierpniowych ekshumacji we Lwowie-Zboiskach odkryto dwie mogiły z 31 żołnierzami.

Msza odbędzie się 14 listopada w kościele w Mościskach w obwodzie lwowskim. Po niej trumny ze szczątkami żołnierzy zostaną przewiezione ulicami miasta w kondukcie na lokalny cmentarz. W sumie szczątki będą się znajdować w 35 trumnach. Zostaną złożone w polskiej kwaterze, w której spoczywa już około 150 wojskowych.

Jak usłyszał reporter RMF FM, najpewniej w tym ceremoniale nie będą brali udziału żołnierze z Polski - jest problem z wysłaniem wojska do kraju, w którym toczy się wojna.

Podczas sierpniowych ekshumacji we Lwowie-Zboiskach odkryto dwie mogiły, w których znajdowały się szczątki 31 osób oraz wiele szczątków luźnych należących najprawdopodobniej do kolejnych kilkudziesięciu ofiar.

Przy szczątkach znaleziono między innymi guziki wojskowe, pasy, maski przeciwgazowe, a także medaliki, różańce i polskie monety. Szczególnie cennym znaleziskiem jest 11 nieśmiertelników z danymi pozwalającymi na ustalenie tożsamości żołnierzy.

