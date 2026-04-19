Nietypowy finał pogrzebu we wsi Liaoning w prowincji Liaoning w północno-wschodnich Chinach. Rodzina zmarłego 70-letniego kolekcjonera samochodów złożyła w jego grobie luksusowego Mercedesa. Jak przekazał hongkoński dziennik "South China Morning Post", interweniowały władze.

Pogrzeb odbył się 9 kwietnia. Zgodnie z chińską tradycją pogrzebową, zmarłym zapewnia się komfort w zaświatach, chowając przydatne przedmioty lub paląc ich papierowe repliki. Dotyczy to m.in. domów, pieniędzy czy aut.

Rodzina 70-letniego kolekcjonera samochodów złożyła w grobie prawdziwego Mercedesa S450L o wartości ok. 1,1 mln juanów (ok. 640 tys. zł).

Czerwona tkanina i specjalna rejestracja

Pojazd był ozdobiony czerwoną tkaniną. Widniała na nim tablica rejestracyjna o numerze 8888 - cyfra 8 jest w Chinach synonimem bogactwa i szczęścia.

Mercedesa opuściła do grobu koparka, a mieszkańcy wsi pomagali zasypywać go ziemią. W podziękowaniu za pomoc każdy z nich otrzymał później kopertę z 500 juanami (ok. 280 zł).