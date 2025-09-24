Służby ratunkowe prowadzą szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą 17 osób - tysiące okolicznych mieszkańców musiało opuścić swoje domy.

Woda w niektórych częściach miasta sięgała we wtorek drugiej kondygnacji, odcinając od świata 263 osoby, którym zalecono pozostanie w domach.

W całym kraju z powodu zagrożenia ewakuowano ponad 7600 osób, z czego 3100 w samym rejonie Hualien jeszcze przed nadejściem żywiołu. Wcześniej także władze Filipin poinformowały o śmierci co najmniej trzech osób w północnej części Archipelagu Filipińskiego, a dodatkowo sześć osób uznaje się za zaginione po przejściu Ragasy.

Hongkong pod wodą

Żywioł znajduje się obecnie w pobliżu Hongkongu i południowych Chin. Obserwatorium meteorologiczne Hongkongu wydało najwyższe, 10. ostrzeżenie przed burzą. Jak podaje portal HongKong Free Press, stała siła wiatru może osiągnąć prędkość około 230 km/godz. W sąsiedniej chińskiej prowincji Guangdong władze ewakuowały 370 tys. osób. Wstrzymano pracę zakładów i targowisk, a pracownicy biurowi pracują z domów.

W Hongkongu fale sztormowe przelały się przez nadbrzeżne dzielnice, zalewając drogi i domy. W luksusowym hotelu Fullerton na południu wyspy woda wdarła się do środka przez szklane drzwi, podtapiając hol.