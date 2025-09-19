Hasło "Żydom wstęp wzbroniony!", widniejące na witrynie jednego ze sklepów we Flensburgu, wywołało falę oburzenia w całych Niemczech. Sprawą zajmuje się już prokuratura, a eksperci alarmują o rosnącej liczbie antysemickich incydentów w regionie.

Lokalna rozgłośnia NDR poinformowała w czwartek, że na witrynie jednego ze sklepów we Flensburgu, mieście portowym w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn na północy Niemiec, pojawiło się antysemickie hasło: "Żydom wstęp wzbroniony! Nic osobistego, to nie antysemityzm, po prostu was nie znoszę"

Po interwencji policji właściciel lokalu usunął plakat, jednak sprawa odbiła się szerokim echem w niemieckich mediach.

Właściciel sklepu tłumaczył, że plakat był wyrazem jego frustracji związanej z sytuacją w Strefie Gazy. Zapewnił, że nie spodziewał się takiej reakcji opinii publicznej i nie powtórzyłby tego działania, choć odrzuca zarzut antysemityzmu. Mimo to, zarówno lokalna społeczność, jak i organizacje żydowskie oraz politycy stanowczo potępili incydent.

Stanowcza reakcja władz

Stanowczo zareagował m.in. pełnomocnik ds. życia żydowskiego w Szlezwiku-Holsztynie, Gerhard Ulrich, który złożył zawiadomienie do prokuratury. Takie hasła przypominają retorykę nazistowską i są atakiem nie tylko na Żydów, ale na całą demokratyczną wspólnotę - podkreślił, cytowany przez NDR.

Niemiecka minister kultury Dorit Stenke nazwała plakat "atakiem na godność ludzką" i "przerażającym sygnałem". "Antysemityzm w żadnej formie nie powinien być tolerowany" - podkreśliła w komunikacie prasowym. Zapowiedziała dalsze działania edukacyjne oraz wdrożenie planu walki z antysemityzmem od 2026 roku.

Prokuratura we Flensburgu wszczęła postępowanie w sprawie podejrzenia o podżeganie do nienawiści. Plakat został zabezpieczony jako dowód, a śledztwo trwa.

Rośnie liczba antysemickich incydentów

Według Centrum Informacji i Dokumentacji Antysemityzmu w Szlezwiku-Holsztynie (LIDA-SH), liczba antysemickich incydentów w tym kraju związkowym gwałtownie rośnie. W 2024 roku odnotowano 588 przypadków, podczas gdy rok wcześniej było ich 120. 

Szczególnie niepokojący jest wzrost tzw. antysemityzmu związanego z Izraelem - podkreślił Joshua Vogel, szef LIDA-SH.

Dane za 2025 rok nie są jeszcze dostępne, ale negatywny trend - tyle już wiadomo - utrzyma się w tym roku. Plakat we Flensburgu demonstruje rażącą nienawiść do Żydów, która jest ściśle związana z praktykami nazistowskimi - powiedział, cytowany przez lokalną rozgłośnię. Palestyńska organizacja z Flensburga potępiła wywieszenie plakatu, zaznaczając, że antysemityzmu nigdy nie da się usprawiedliwić.