Dwóch więźniów uciekło z celi, przecinając kraty w zakładzie karnym w mieście Dijon na wschodzie Francji. "Prawdopodobnie uciekli, korzystając z prześcieradeł" - skonstatowała prokuratura. Więzienie w Dijon to przestarzała, mocno przeludniona placówka.

Policyjny samochód przed więzieniem w Dijon / ARNAUD FINISTRE / East News

Dwóch więźniów w wieku 19 i 32 lat uciekło z więzienia w Dijon, używając piły do metalu i prześcieradeł.

Więzienie w Dijon jest poważnie przeludnione.

Francja należy do krajów UE z najbardziej przepełnionymi więzieniami, co dodatkowo komplikuje kwestie bezpieczeństwa.

Strażnicy odkryli podwójną ucieczkę w czwartek około godziny 7 rano podczas rutynowego liczenia więźniów.

"Uciekinierzy użyli piły do metalu" - poinformowały źródła dziennikarzy telewizji BFMTV.

"Prawdopodobnie przecięli kraty i uciekli, korzystając z prześcieradeł" - wyjaśniła prokuratura.

Kim są uciekinierzy z Dijon?

Uciekinierzy to mężczyźni w wieku 19 i 32 lat. Młodszy odbywał karę za handel narkotykami, którą sąd wymierzył mu w tzw. trybie natychmiastowym w 2024 r. Według BFMTV jest oskarżony o "usiłowanie zabójstwa i spisek przestępczy", ma mieć powiązania z przestępczością zorganizowaną. Należał do co najmniej trzyosobowego zespołu zwerbowanego do wykonania zabójstwa na zlecenie. Uzbrojony w karabin AK47 zbliżył się do celu, ale ofierze udało się odstraszyć grupę płatnych zabójców po kłótni.

Jego starszy kompan przebywał w więzieniu od kwietnia 2023 r. Został skazany w sprawie dotyczącej przemocy domowej i gróźb wobec swojej partnerki.

Przeludnione, przestarzałe więzienie w Dijon

Więzienie w Dijon to przestarzała placówka. "FO Justice od miesięcy ostrzegało o alarmującym pogorszeniu się warunków bezpieczeństwa w więzieniu w Dijon" - poinformował związek zawodowy w poście na Facebooku.

W więzieniu w Dijon przebywa 311 osadzonych na 180 miejsc, czyli poziom obłożenia wynosi 172 proc.

Agencja AFP zauważyła, że władze tego więzienia informowały wcześniej ministerstwo sprawiedliwości, że w związku z przeludnieniem tego zakładu penitencjarnego, znacznie pogorszył się tam poziom zabezpieczeń.

Dyrektorzy więzień zarzucili resortowi sprawiedliwości, że skupił wszystkie swoje wysiłki na zakładach karnych, w których osadzeni są handlarze narkotykami, ze szkodą dla sytuacji w innych więzieniach.

Według lipcowego raportu Rady Europy, Francja - obok Cypru i Słowenii - jest jednym z państw, w których więzienia są najbardziej przepełnione w całej Unii Europejskiej.