Pierwszy wielozadaniowy śmigłowiec AW-149 z polskiej linii produkcyjnej trafił do 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Jak poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, 10 maszyn w ramach zawartego w 2022 r. kontraktu zostało wyprodukowanych we Włoszech, a kolejne 22 powstanie w PZL-Świdnik.

Uroczystość z okazji zejścia z polskiej linii produkcyjnej pierwszego śmigłowca wsparcia typu AW 149 dla Lotnictwa Wojsk Lądowych / Marian Zubrzycki / PAP

Do 25 Brygady Kawalerii Powietrznej trafił pierwszy wielozadaniowy śmigłowiec AW-149 wyprodukowany w Polsce.

Maszyna powstała w zakładach PZL-Świdnik, należących do włoskiego koncernu Leonardo.

W sumie Polska zamówiła 32 śmigłowce AW-149 - pierwsze 10 wyprodukowano we Włoszech, a kolejne 22 powstaną w PZL-Świdnik.

W czwartek na lotnisku wojskowym w Nowym Glinniku niedaleko Tomaszowa Mazowieckiego (woj. łódzkie) Kosiniak-Kamysz wziął udział w uroczystości przekazania ulokowanemu tam dywizjonowi 25 Brygady Kawalerii Powietrznej śmigłowca AW-149 z polskiej linii produkcyjnej. Maszyna w całości powstała w zakładach PZL-Świdnik, która jest częścią włoskiego koncernu Leonardo.

AW149 to bardzo dobry śmigłowiec wielozadaniowy, który w kooperacji z naszymi sojusznikami z Włoch jest produkowany w Polsce. Pierwsze 10 śmigłowców z zakontraktowanych 32 trafiło do nas z Włoch, ale już kolejne 22, w tym ten jedenasty już w służbie Sił Zbrojnych RP, będą produkowane w Polsce - powiedział minister obrony.

Umowa o wartości 8,25 mld zł brutto na dostawę 32 śmigłowców wielozadaniowych AW-149 dla Sił Zbrojnych RP została podpisana 1 lipca 2022 r. Istotną częścią kontraktu było utworzenie i uruchomienie linii produkcyjnej w PZL-Świdnik.

Szef PZL-Świdnik Bartosz Śliwa poinformował, że pierwszy śmigłowiec do 25 BKPow trafił po 15 miesiącach od podpisania kontraktu, a po 20 miesiącach w polskim zakładzie stworzono pełne zdolności produkcyjne. Do tej pory do Nowego Glinnika przekazano 11 śmigłowców AW-149. Maszyny są zdolne do realizacji lotów w dzień i w nocy z szerokim zakresem zastosowania.