Rosyjski sąd skazał ośmiu mężczyzn na dożywocie za przeprowadzenie ataku bombowego na most Kerczeński w październiku 2022 r. - poinformowała agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media. Mężczyźni nie przyznali się do winy. Atak na przeprawę łączącą Półwysep Krymski z Krajem Krasnodarskim był ciosem dla Rosji.
Wyrok zapadł w czwartek. Sąd w Rostowie nad Donem uznał, że mężczyźni należeli do zorganizowanej grupy przestępczej, która miała na celu dokonanie zamachu na moście Kerczeńskim. Skazani nie przyznali się do zarzucanych im czynów.
8 października 2022 r. ciężarówka przewożąca ładunki wybuchowe wjechała na most Kerczeński i eksplodowała. Wybuch spowodował pożar ośmiu cystern z produktami ropopochodnymi. Zdaniem śledczych kierowca, który zginął w wybuchu, nie był świadomy tego, co przewozi.
W wyniku tej operacji, przeprowadzonej - jak się później okazało - przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), zginęło pięć osób, a 19-kilometrowa przeprawa została poważnie uszkodzona. Most Kerczeński jest bardzo istotnym szlakiem logistycznym rosyjskiej armii.
Półwysep Krymski, leżący na południe od obwodu chersońskiego, został zaanektowany przez Rosję w marcu 2014 r. w wyniku interwencji zbrojnej i nielegalnego referendum, które władze Ukrainy i Zachód uznały za pogwałcenie prawa międzynarodowego. Wydarzenia te nastąpiły po zwycięstwie prozachodniej rewolucji godności w Kijowie, skutkującej obaleniem prorosyjskiego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza.