Rosyjski sąd skazał ośmiu mężczyzn na dożywocie za przeprowadzenie ataku bombowego na most Kerczeński w październiku 2022 r. - poinformowała agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media. Mężczyźni nie przyznali się do winy. Atak na przeprawę łączącą Półwysep Krymski z Krajem Krasnodarskim był ciosem dla Rosji.

Wyrok zapadł w czwartek. Sąd w Rostowie nad Donem uznał, że mężczyźni należeli do zorganizowanej grupy przestępczej, która miała na celu dokonanie zamachu na moście Kerczeńskim. Skazani nie przyznali się do zarzucanych im czynów.

Atak na most Kerczeński

8 października 2022 r. ciężarówka przewożąca ładunki wybuchowe wjechała na most Kerczeński i eksplodowała. Wybuch spowodował pożar ośmiu cystern z produktami ropopochodnymi. Zdaniem śledczych kierowca, który zginął w wybuchu, nie był świadomy tego, co przewozi.

W wyniku tej operacji, przeprowadzonej - jak się później okazało - przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), zginęło pięć osób, a 19-kilometrowa przeprawa została poważnie uszkodzona. Most Kerczeński jest bardzo istotnym szlakiem logistycznym rosyjskiej armii.

Droga na Krym

Półwysep Krymski, leżący na południe od obwodu chersońskiego, został zaanektowany przez Rosję w marcu 2014 r. w wyniku interwencji zbrojnej i nielegalnego referendum, które władze Ukrainy i Zachód uznały za pogwałcenie prawa międzynarodowego. Wydarzenia te nastąpiły po zwycięstwie prozachodniej rewolucji godności w Kijowie, skutkującej obaleniem prorosyjskiego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza.