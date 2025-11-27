​Międzynarodowa Federacja Judo (IJF) podjęła decyzję o przywróceniu rosyjskich sportowców do pełnego udziału w zawodach międzynarodowych. Judocy z Rosji będą mogli ponownie startować pod własną flagą i z hymnem narodowym na podium. To efekt zmiany polityki federacji, która podkreśla neutralność sportu i równość wszystkich zawodników.

Międzynarodowa Federacja Judo oficjalnie ogłosiła, że rosyjscy sportowcy mogą ponownie brać udział w zawodach pod własnymi barwami narodowymi. Oznacza to, że podczas ceremonii medalowych będzie rozbrzmiewał rosyjski hymn, a na podium pojawi się flaga tego kraju. Decyzja ta została przyjęta po wcześniejszym odwieszeniu judoków z Białorusi.

Koniec restrykcji

Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku, zarówno Rosjanie, jak i Białorusini zostali wykluczeni z najważniejszych imprez organizowanych przez IJF. Do tej pory mogli startować jedynie jako zawodnicy neutralni, pod warunkiem braku powiązań z klubami wojskowymi i policyjnymi oraz nieokazywania poparcia dla wojny.

W oświadczeniu IJF podkreślono, że federacja przetrwała okres znacznej presji geopolitycznej, dbając o jedność środowiska judo oraz bezpieczeństwo i uczciwość rywalizacji. "Sport musi pozostać neutralny, niezależny i wolny od wpływów politycznych" - zaznaczono na stronie internetowe IJF. Federacja zapewnia, że jej celem jest równe traktowanie wszystkich zawodników, zgodnie z Kartą Olimpijską i zasadami sportu.

Wielki Szlem w Abu Zabi

Decyzja IJF wchodzi w życie natychmiastowo. Już podczas najbliższych zawodów Wielkiego Szlema w Abu Zabi rosyjscy judocy będą mogli wystąpić pod własną flagą i z hymnem narodowym. Federacja liczy, że powrót Rosji wzbogaci rywalizację na wszystkich poziomach i przyczyni się do dalszego rozwoju tej dyscypliny.