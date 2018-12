Niebezpieczne zdarzenie w tunelu drogowym w Melbourne. Pies wyskoczył z samochodu wprost na ruchliwą ulicę. Refleks kierowców sprawił, że zwierzak nie został przejechany. Właściciel psa zatrzymał się i wziął go z powrotem do auta. Ruch został przez to zdarzenie na chwilę wstrzymany.

