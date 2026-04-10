Prezydent Kuby Miguel Diaz-Canel oświadczył w wywiadzie dla NBC News, że nie zamierza rezygnować ze stanowiska. "Na Kubie osoby sprawujące funkcje kierownicze nie są wybierane przez rząd USA" – oświadczył. To pierwszy wywiad kubańskiego przywódcy dla amerykańskiej telewizji od dziesięcioleci.

Prezydent Kuby Miguel Diaz-Canel

Diaz-Canel odpowiedział oburzeniem, gdy prowadząca dziennikarka Kristen Welker zapytała, czy byłby "gotów ustąpić, żeby ocalić swój kraj".

Na Kubie osoby sprawujące funkcje kierownicze nie są wybierane przez rząd USA i nie mają od niego mandatu. Jesteśmy wolnym, suwerennym państwem — odparł, twierdząc, że "ustąpienie nie jest częścią kubańskiego słownictwa".

Czy zadaje pani to pytanie Trumpowi? - dodał, sugerując, że pytanie mogło wyjść z Departamentu Stanu USA.

Trump straszy Kubę

Wywiad przeprowadzono na tle bezprecedensowej presji Waszyngtonu na Hawanę i zapowiedzi prezydenta Trumpa, że Kuba "będzie następna" po Iranie i że komunistyczny reżim rządzący Kubą upadnie.

Wypowiedziom tym towarzyszy morska blokada wyspy, choć władze USA pozwoliły w ostatnim czasie na dostawy ropy naftowej przez dwa rosyjskie tankowce.

W wywiadzie dla NBC Diaz-Canel wezwał USA, by przyznały, jakie szkodliwe skutki wywołała blokada oraz utrzymywane od dekad embargo.

Myślę, że najważniejsze byłoby, aby zrozumieli i zajęli to krytyczne stanowisko, stanowisko szczere, i uznali, ile to kosztowało naród kubański — i jak bardzo pozbawili naród amerykański możliwości nawiązania normalnych relacji z narodem kubańskim - oznajmił prezydent.

Pełny wywiad z Diazem-Canelem ma ukazać się w NBC w niedzielę. Jest to pierwszy od wielu lat wywiad udzielony przez kubańskiego przywódcę amerykańskiej telewizji.