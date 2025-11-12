Po latach nieobecności tramwaj linii 46 ma ponownie pojawić się na torach, choć na razie tylko na części swojej dawnej trasy. Miasto Zgierz ogłosiło rozpoczęcie prac nad odbudową fragmentu tej niegdyś najdłuższej w Polsce linii tramwajowej.

Po długiej przerwie tramwaj linii 46 ma ponownie pojawić się na torach

Według zapowiedzi zgierskiego magistratu, prace nad odbudową fragmentu linii 46 rozpoczną się w czerwcu 2026 roku. Nowy odcinek tramwajowy o długości ponad 3,6 kilometra połączy węzeł Kurak z ulicą Podgórną na Proboszczewicach.

Wartość całego projektu wynosi prawie 40 mln złotych, ponad połowa kwoty ma pochodzić z dofinansowania w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Pozostałą część sfinansuje miasto Zgierz.

Na razie nie ma planów, by tramwaj linii 46 wrócił na swoją dawną, pełną trasę. Mieszkańcy wyrażają nadzieję, że w przyszłości uda się jednak rozszerzyć projekt i przywrócić połączenie do Ozorkowa.

Najdłuższa linia tramwajowa w Polsce

Tramwaje nr 46 zaczęły kursować w 1922 roku, czyli ponad 100 lat temu. Linia została zlikwidowana w 2018 roku z powodu złego stanu technicznego torowiska. Z uwagi na jego długość, remont byłby bardzo kosztowny. Bardziej opłacalne było jego zamknięcie.

Linia nr 46 do momentu likwidacji była najdłuższą linią tramwajową w Polsce. Liczyła 35 km, a pasażerowie mogli nią przejechać łącznie przez tereny czterech gmin. Czas przejazdu z jednego końca na drugi wynosił nawet poprawie dwie godziny.











