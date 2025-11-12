Organizacja Narodów Zjednoczonych ostrzega, że masowe powroty emigrantów do Afganistanu pogłębiają najpoważniejszy kryzys humanitarny od czasu przejęcia władzy przez talibów w 2021 roku. Większość rodzin zmuszona jest ograniczać posiłki, wyprzedawać majątek lub zaciągać długi, by przetrwać.

ONZ alarmuje: Afganistan pogrąża się w największym kryzysie humanitarnym od 2021 roku / Semenova Maria/SIPA / East News

ONZ alarmuje, że masowe powroty emigrantów do Afganistanu pogłębiają najpoważniejszy kryzys humanitarny od czasu przejęcia władzy przez talibów w 2021 roku.

Większość powracających rodzin żyje w ubóstwie, zadłużeniu i bez perspektyw na poprawę sytuacji, a kobiety są szczególnie narażone na wykluczenie.

Międzynarodowa pomoc jest niewystarczająca, a ONZ apeluje o pilne wsparcie dla najbardziej potrzebujących.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Według najnowszego raportu Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), od 2023 roku do Afganistanu wróciło ponad 4,5 mln osób, głównie z Iranu i Pakistanu. Populacja kraju wzrosła o 10 procent. Prawie 90 procent powracających rodzin ma obecnie długi sięgające średnio pięciomiesięcznych dochodów.

Badania UNDP pokazują, że sytuacja powracających oraz mieszkańców regionów przyjmujących reemigrantów jest wyjątkowo trudna. Na jednego nauczyciela przypada od 70 do 100 uczniów, a aż 30 procent dzieci pracuje. Bezrobocie wśród powracających jest powszechne.

Młodzi Afgańczycy zbierający bawełnę / Sanaullah Seiam /AFP / East News

ONZ apeluje o pilną pomoc

UNDP ostrzega, że bez natychmiastowego wsparcia na terenach z dużą liczbą powracających kryzys ubóstwa, wykluczenia i migracji będzie się pogłębiał. Od 2021 roku międzynarodowa pomoc dla Afganistanu została znacząco ograniczona. Obecne zobowiązania pokrywają jedynie niewielką część z 3,1 mld dolarów, o które ONZ apelowała w tym roku.

Kobiety najbardziej poszkodowane

Udział kobiet w afgańskiej sile roboczej spadł do 6 procent. Restrykcje wprowadzone przez talibów pozbawiły kobiety - często główne żywicielki rodzin - dostępu do pracy, edukacji i opieki zdrowotnej. W niektórych regionach aż 26 procent powracających rodzin to gospodarstwa domowe prowadzone przez kobiety. Są one szczególnie narażone na brak bezpieczeństwa żywnościowego.