Kard. Grzegorz Ryś, który zastąpi na stanowisku metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego, wytłumaczył, jak jego zdaniem powinien wyglądać Kościół katolicki. "Mam absolutne przekonanie, że żeby budować Kościół, trzeba iść za św. Piotrem" - powiedział.

Kard. Grzegorz Ryś / Jan Graczyński / East News

Nowym metropolitą krakowskim zostanie dotychczasowy ordynariusz diecezji łódzkiej, kard. Grzegorz Ryś.

Zastąpi on na tym stanowisku abp. Marka Jędraszewskiego, który przeszedł na emeryturę.

Kard. Grzegorz Ryś podczas spotkania w łódzkiej kurii przyznał, że "nie wyobraża sobie innego Kościoła niż ten, którego uczył papież Franciszek".

W środę Nuncjatura Apostolska poinformowała, że nowym metropolitą krakowskim zostanie dotychczasowy ordynariusz diecezji łódzkiej, kard. Grzegorz Ryś. Hierarcha kończy posługę w Łodzi po ośmiu latach. Podczas spotkania z duchownymi i współpracownikami w Kurii Metropolitalnej Łódzkiej przywoływał papieża Franciszka, który - jak mówił - uczył go, jako biskupa, Kościoła.

Nie wyobrażam sobie innego Kościoła niż ten, którego nas uczył Franciszek. Nie chcę innego Kościoła. Nie chcę Kościoła, który nie jest misyjny, nie chcę Kościoła, który nie jest miłosierny, nie chcę Kościoła, który nie jest otwarty, który nie jest w dialogu - wskazywał kardynał.

Wymienił także działania, które udało się zrealizować w czasie jego posługi - m.in. Synod diecezjalny i Synod o Synodalności, działania charytatywne i Caritas, Katechumenat dorosłych, zaznaczając, że "nie ma ani jednej rzeczy, która by była 'Rysiowa', a są to rzeczy Boże".

Nigdy nie wymyślałem niczego dla Kościoła. Nigdy nie wprowadzałem w Kościół żadnej innowacji, pomysłu własnego. Mam absolutne przekonanie, że żeby budować Kościół, trzeba iść za św. Piotrem - mówił były metropolita łódzki.

Zaprosił też na wspólne dziękczynienie, które, jak zapowiedział, odbędzie 13 grudnia w południe w katedrze łódzkiej.

Zastąpi abp. Marka Jędraszewskiego

Kard. Grzegorz Ryś zastąpi na stanowisku metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego, który przeszedł na emeryturę. To powrót hierarchy do Krakowa, gdzie w latach 2011-2017 był biskupem pomocniczym.

We wrześniu 2017 r. ówczesny papież Franciszek mianował go ordynariuszem w Łodzi. Wówczas w tym mieście zastąpił odchodzącego do Krakowa abp. Marka Jędraszewskiego.

Kard. Grzegorz Ryś ma 61 lat, urodził się 9 lutego 1964 r. w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1988 r. W lipcu 2023 r. papież Franciszek mianował go kardynałem, a w październiku 2023 r. - członkiem Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

