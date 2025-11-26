Papież Leon XIV w czwartek rozpocznie swoją pierwszą zagraniczną podróż apostolską. Ponad pół roku po wyborze na Stolicę Piotrową odwiedzi Turcję i Liban, realizując plany swojego poprzednika, papieża Franciszka, który zamierzał uczcić 1700. rocznicę Soboru Nicejskiego.

W Turcji papież spotka się z władzami, duchowieństwem oraz weźmie udział w ekumenicznych uroczystościach w historycznych miejscach chrześcijaństwa.

W Libanie odwiedzi miejsca kultu, spotka się z przedstawicielami różnych wspólnot religijnych i upamiętni ofiary eksplozji w Bejrucie, apelując o pokój i wsparcie dla regionu.

Turcja - od Ankary po historyczną Niceę

W czwartek papież przyleci do Ankary, gdzie złoży wizytę w Mauzoleum Ataturka, a następnie spotka się z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. W planie są także przemówienia do władz i społeczeństwa. Wieczorem Leon XIV uda się do Stambułu.

W piątek papież spotka się z duchowieństwem w katedrze Ducha Świętego oraz odwiedzi dom opieki prowadzony przez zakonnice. Następnie uda się do Izniku (dawnej Nicei), gdzie 1700 lat temu odbył się pierwszy sobór powszechny. W programie przewidziano ekumeniczne spotkanie modlitewne przy ruinach bazyliki św. Neofita.

W sobotę Leon XIV odwiedzi Błękitny Meczet w Stambule, spotka się z przywódcami Kościołów chrześcijańskich oraz ekumenicznym patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I. Wspólnie podpiszą deklarację, a papież odprawi mszę dla około 4 tysięcy wiernych.

W niedzielę papież odwiedzi katedrę ormiańską i weźmie udział w Boskiej Liturgii w prawosławnej katedrze św. Jerzego, po czym uda się do Libanu.

Liban - znak solidarności i nadziei

W Bejrucie papież spotka się z prezydentem Josephem Aounem, zasadzi symboliczny cedr i wygłosi przemówienie do władz. W kolejnych dniach odwiedzi Annaję - miejsce kultu św. Szarbela, a także narodowe sanktuarium maryjne w Harissie. Weźmie udział w wydarzeniach ekumenicznych i międzyreligijnych, spotka się z młodzieżą oraz odwiedzi szpital prowadzony przez siostry franciszkanki.

Leon XIV pomodli się również w miejscu tragicznej eksplozji w bejruckim porcie z 2020 roku, spotka się z rodzinami ofiar i odprawi mszę na wybrzeżu. Po południu 2 grudnia powróci do Rzymu.

Watykan zapowiedział wprowadzenie specjalnych środków bezpieczeństwa na czas wizyty papieża w Libanie, podkreślając znaczenie tej podróży dla regionu Bliskiego Wschodu i apelując o pokój oraz wsparcie dla mieszkańców.