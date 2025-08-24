Jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne w wyniku wybuchu (najprawdopodobniej) butli z gazem w znanym moskiewskim centrum handlowym z zabawkami w Moskwie. Budynek został ewakuowany.

Tak centrum handlowe wygląda w środku / YURI KOCHETKOV / PAP/EPA

Do eksplozji doszło w Centralnym Sklepie Dziecięcym, znanym większości Rosjan jako sklep z zabawkami "Dietskij Mir" (Świat Dziecka - przyp. RMF FM). Znajduje się on na tym samym placu co siedziba Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB).

Służby otoczyły centrum handlowe, ruch na placu Łubiańskim jest ograniczony. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wszczął śledztwo w sprawie wybuchu.

Kanał Mash na Telegramie podaje, że wybuchła butla z helem.

Centrum handlowe z zabawkami, w którym mieszczą się również liczne restauracje, został ewakuowany - podały rosyjskie agencje informacyjne.

Agencja TASS informuje, że to już drugi incydent w tym miejscu w 2025 roku. 12 marca wybuchł pożar w oknie kawiarni na pierwszym piętrze. Z budynku ewakuowano 100 osób, ale nikomu nie stało się nic poważnego.