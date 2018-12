Papież Franciszek zapowiedział, że w obliczu pedofilii "Kościół nie będzie szczędził wysiłków, by uczynić wszystko, co w jego mocy, by przekazać wymiarowi sprawiedliwości każdego, kto popełnił takie zbrodnie". Kościół nic nie będzie ukrywał - zapewnił.

