W gdańskim szpitalu 11-letnia dziewczynka urodziła dziecko. Najprawdopodobniej w ciążę zaszła na Ukrainie. Według nieoficjalnych informacji Polsat News, ojcem dziecka ma być mężczyzna, który opiekował się 11-latką pod nieobecność jej rodziców. Gdańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie.

11-latka - jak dziennikarz Polsat News - źle się poczuła i poszła z mamą do lekarza. Ten stwierdził, że dziecko jest w zaawansowanej ciąży i zawiadomił policję. Ci z kolei przekazali sprawę do prokuratury. A ta wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia do obcowania płciowego małoletniej poniżej 15. roku życia. Za ten czyn grozi od 2 do 12 lat więzienia.



Dziewczynka najpierw trafiła do szpitala w Starogardzie Gdańskim. Ostatecznie jednak przewieziona ją do szpitala w Gdańsku, gdzie urodziła dziecko.

Z informacji przekazanych przez matkę wynika, że dziewczynka na terenie Polski przebywa od września tego roku. Wiele wskazuje na to, że 11-latkę skrzywdził - na Ukrainie - mężczyzna, pod opieką którego przebywała pod nieobecność rodziców.

Jeśli informacja o popełnieniu przestępstwa na Ukrainie potwierdzi się, śledztwo zostanie przejęte przez ukraińską prokuraturę.

