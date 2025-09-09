​Obecny minister obrony Sebastien Lecornu nowym premierem Francji. Na stanowisko powołał go we wtorek prezydent Emmanuel Macron, kilka godzin po tym, jak dymisję złożył poprzedni szef rządu, Francois Bayrou.

Sebastien Lecornu (z lewej) i Emmanuel Macron. / MIGUEL MEDINA / POOL / PAP/EPA

Prezydent Emmanuel Macron powołał we wtorek na nowego premiera Francji Sebastiena Lecornu, który od 2022 roku sprawował urząd ministra obrony. O nominacji Pałac Elizejski poinformował kilka godzin po tym, jak dymisję złożył poprzedni szef rządu, Francois Bayrou.

Lecornu uważany jest za bliskiego współpracownika prezydenta Macrona, który - według dziennika "Le Figaro" - ceni go za kompetencje i zmysł polityczny. Od 2017 roku, tj. od pierwszej kadencji Macrona, Lecornu zasiadał we wszystkich rządach. Wywodzi się z prawicy, ale wcześniej deklarował, że gotów jest współpracować ze wszystkimi siłami politycznymi.

Nazwisko Lecornu jako potencjalnego premiera pojawiło się już wcześniej, ale nigdy nie doszło do jego nominacji.

Konsultacje ze wszystkimi siłami politycznymi

Pałac Elizejski oświadczył, że zadaniem Lecornu będzie podjęcie konsultacji "ze wszystkimi siłami politycznymi reprezentowanymi w parlamencie" w celu przyjęcia budżetu i "zbudowania porozumień niezbędnych do decyzji podczas nadchodzących miesięcy".

Po tych dyskusjach nowy premier zaproponuje prezydentowi skład rządu.

Pałac Elizejski wyraził przekonanie, że działania nowego premiera będą miały na celu obronę niezależności i siły kraju, a także stabilność polityczną i instytucjonalną. "Prezydent jest przekonany, że na tych podstawach możliwe jest porozumienie między siłami politycznymi, przy poszanowaniu przekonań" wszystkich z nich - dodano w komunikacie.

Lecornu ma przejąć obowiązki od ustępującego premiera Bayrou w środę w południe. Tego samego dnia we Francji mają odbyć się akcje protestu zwołane przez ruch Blokujmy Wszystko, deklarujący zamiar sparaliżowania kraju.

Oni krytykują nominację

Nominację premiera z obozu politycznego prezydenta skrytykowała część opozycji: skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe (RN) i skrajnie lewicowa Francja Nieujarzmiona (LFI). Liderka skrajnej prawicy Marine Le Pen oznajmiła, że prezydent sięga po "ostatni nabój macronizmu". Jej zdaniem nieuniknione są nowe wybory parlamentarne i że "premier będzie nazywał się Jordan Bardella" (szef RN - PAP).

Jednak sam Bardella napisał w serwisie X, że jego partia będzie "sądzić nowego premiera po czynach" i kształcie budżetu uwzględniającym "czerwone linie" skrajnej prawicy.

Szef LFI Jean-Luc Melenchon ponownie ocenił, że Macron powinien podać się do dymisji.

Marine Tondellier, szefowa partii Ekolodzy, wchodzącej z LFI w skład bloku lewicy, oznajmiła, że nominacja na premiera kolejnego polityka z obozu prezydenckiego jest "prowokacją".

Dymisja premiera Bayrou

Francois Bayrou złożył dymisję we wtorek. Pełnił tę funkcję przez prawie dziewięć miesięcy - został powołany na szefa rządu 13 grudnia 2024 roku. Został zmuszony do ustąpienia, ponieważ przegrał w poniedziałek wieczorem głosowanie w parlamencie nad wotum zaufania.

Blisko 11 tysięcy osób wzięło udział w demonstracjach na ulicach francuskich miast, po tym jak upadł rząd premiera Francoisa Bayrou.

Najliczniejsze demonstracje odbyły się w Rennes, gdzie przyszło 750 osób i Lyonie - tam frekwencja wyniosła 500 uczestników. W Paryżu demonstranci przyszli przed merostwa poszczególnych dzielnic.