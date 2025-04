W związku ze zbliżającą się Wielkanocą, brytyjska ambasada w Wiedniu wydała ostrzeżenie przed możliwymi zamachami terrorystycznymi w Austrii. Tamtejsze MSW obiecało wzmocnienie policyjnych patroli i zaapelowało, by zachować spokój i nie popadać w panikę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Brytyjska ambasada wydała ostrzeżenie przed możliwymi zamachami terrorystycznymi w Austrii.

Informacja została opublikowana w związku ze zbliżającą się Wielkanocą, której w Austrii towarzyszą liczne imprezy plenerowe.

Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie ataku terrorystycznego dotyczy też innych krajów, w tym Niemiec, Francji, Belgii i Szwecji.

Brytyjska ambasada w Wiedniu za pośrednictwem mediów społecznościowych wydała w weekend oświadczenie dotyczące zagrożenia terrorystycznego na terytorium Austrii. Jako przykład podano atak nożownika w Villach z 25 lutego br., w którym syryjski napastnik zabił jedną osobę, a pięć kolejnych ciężko ranił.

Informacja została opublikowana w związku ze zbliżającą się Wielkanocą, której w Austrii towarzyszą liczne imprezy plenerowe. Brytyjskie ostrzeżenie o niebezpieczeństwie ataku terrorystycznego dotyczy też innych krajów europejskich, w tym Niemiec, Francji, Belgii i Szwecji.

MSW radzi, by nie popadać w panikę

Na komunikat zareagowało austriackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które przypomniało, że w Austrii cały czas obowiązuje drugi, pomarańczowy poziom zagrożenia terrorystycznego.

Ponadto resort zapewnił, że na tym etapie nie ma żadnych konkretnych sygnałów wskazujących na niebezpieczeństwo związane z udziałem w jarmarkach czy wielkanocnych uroczystościach. Przedstawiciele MSW przyznali jednak, że podczas dużych wydarzeń można spodziewać się liczniejszych patroli policyjnych - podobnie jak to miało miejsce w czasie świąt Bożego Narodzenia. Resort spraw wewnętrznych zaapelował zarówno do Austriaków, jak i gości przyjeżdżających do tego kraju na święta, by nie popadali w panikę.

"Ludność nie musi podejmować specjalnych środków ani zmieniać swojego zachowania - to jedyny sposób, w jaki my, jako społeczeństwo, możemy przeciwdziałać celom terroryzmu" - przekazało w specjalnym oświadczeniu dla oe24.at austriackie MSW.

"Celem terroryzmu jest wywoływanie niepokoju wśród ludności oraz wywieranie negatywnego wpływu i dezorganizacja życia społecznego i publicznego (i prywatnego) w możliwie najgłębszym stopniu. Terroryści chcą stosować przemoc psychologiczną, aby wywołać zmiany w zachowaniu społeczeństwa (np. dłuższe pozostawanie w domu, zaprzestanie odwiedzania określonych miejsc, zaprzestanie uczestnictwa w życiu społecznym, itp.)" - czytamy w oświadczeniu.

Władze przypomniały też, że istotne jest, by obywatele niezwłocznie informowali służby o wszelkich podejrzanych osobach, pakunkach czy sytuacjach, które zwróciły ich uwagę.