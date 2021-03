W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do potężnego pożaru w rafinerii ropy naftowej Balongan zlokalizowanej w Indramayu w prowincji Jawa Zachodnia - poinformowały indonezyjskie media. Rafineria należy do państwowego koncernu naftowego Pertamina. Co najmniej 500 osób zostało ewakuowanych.

