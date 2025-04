Do zdarzenia doszło w dzielnicy Maida Vale w zachodnim Londynie. Straż odebrała ponad 170 zgłoszeń.

Na miejscu zdarzenia, niedaleko stacji metra Warwick Avenue, pracuje co najmniej 15 zastępów straży pożarnej. W sumie to ok. 100 mundurowych.

To bardzo widoczny pożar, towarzyszy mu dużo dymu - powiedział jej przedstawiciel strażaków uczestniczących w akcji gaśniczej Paul Morgan. Zaapelował do mieszkańców o zamknięcie okien i drzwi oraz o niezbliżanie się do tego obszaru.

W związku z pożarem ewakuowano około 80 osób.