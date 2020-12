W miejscowości Ask nieopodal stolicy Norwegii Oslo nad ranem osunęła się ziemia. Dziewięć osób jest rannych, a ponad 500 mieszkańców zostało ewakuowanych. Trwają poszukiwania 21 zaginionych. "To dramatyczne przeżycie" - powiedziała Erna Solberg premier Norwegii, która przyjechała na miejsce.

osuwisko ma długość 700 metrów / PAP/EPA

Nie mamy doniesień o ofiarach śmiertelnych, ale zakładamy, że w rejonie osuwiska mogą znajdować się zaginione osoby - przekazał Roger Pettersen z policji w gminie Gjerdrum, gdzie znajduje się miejscowość Ask. Popołudniu mundurowi określili liczbę zaginionych na 21.

Zaginione osoby były zameldowane w domach, które uległy zniszczeniu. Na razie nie mamy z nimi kontaktu. Nie chcemy jednak spekulować, czy oznacza to, że nie żyją - powiedział później Roger Petterson.





Część miasteczka zapadła się pod ziemię / NORWEGIAN RESCUE SERVICE HANDOUT / PAP/EPA

Według Pettersena osuwisko ma długość 700 metrów i spowodowało poważne zniszczenia co najmniej 14 budynków mieszkalnych, jedno- lub wielorodzinnych. Służby ratownicze przeszukują zawalone domy za pomocą helikoptera oraz kamer termowizyjnych. Po południu ziemia nadal osuwała się, niszcząc kolejne budynki, co utrudnia akcję ratowniczą.

Zniszczonych jest kilkanaście budynków / Fredrik Hagen / PAP/EPA

Zdjęcia pokazywane przez norweską telewizję NRK z miejsca katastrofy naturalnej wyglądają dramatycznie. Część miasteczka zapadła się pod ziemię, a niektóre domy dosłownie zawisły na krawędzi.

Premier Norwegii Erna Solberg, która przybyła na miejsce zdarzenia, powiedziała, że jest to dla niej "dramatyczne przeżycie". To jedno z największych tego typu osuwisk, jakie miało miejsce w naszym kraju, jeśli nie największe - podkreśliła.



"To bolesne widzieć, jak siły natury spustoszyły Gjerdrum (to gmina, w której znajduje się miejscowość Ask - przyp. red.). Moje myśli kierują się do wszystkich, których dotyczy osuwisko. Teraz ważne jest, aby służby ratownicze wykonały swoją pracę" - napisała również w mediach społecznościowych Solberg.

Na razie nie wiadomo, co spowodowało osunięcie się ziemi.