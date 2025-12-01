"Do kompletnego planu pokojowego dla Ukrainy trzeba przy stole Ukrainy, Rosji i krajów europejskich" - ocenił po rozmowach z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim, prezydent Francji Emmanuel Macron. Podkreślił, że nie ma obecnie planu, który byłby sfinalizowany w kwestiach terytorialnych. "Może to uczynić jedynie prezydent Ukrainy" - dodał francuski przywódca.

Prezydenci Francji i Ukrainy spotkali się w Paryżu / PAP/EPA/CHRISTOPHE ENA / POOL / PAP/EPA

Macron przekonywał, że w sprawach zamrożonych aktywów rosyjskich i sankcji plan może być sfinalizowany tylko "z Europejczykami przy stole rozmów". Jesteśmy więc jeszcze we wstępnej fazie - ocenił Macron. Francuski prezydent wypowiadał się na konferencji prasowej z udziałem także Wołodymyra Zełenskiego.

Macron o Rosji: Problemu korupcji tam nigdy nie będzie

Odnosząc się do afery korupcyjnej we władzach Ukrainy, Macron ocenił, że "odpowiednie instytucje w tym kraju działają" i że podjęto decyzje, które należało podjąć. Podkreślił przy tym trudność z oceną korupcji w Rosji, gdzie nie ma niezależnych instytucji. Macron zauważył, że problemu korupcji w Rosji nigdy nie będzie, "ponieważ nie istnieją (tam) niezależne instytucje, które zajmują się tym tematem".

Ukraiński przywódca na wspólnym brefingu prasowym z francuskim przywódcą był pytany o nazwisko nowego szefa swojego biura (kancelarii), po rezygnacji Andrija Jermaka na tle skandalu korupcyjnego. Zełenski odparł jednak, że nie poda teraz nazwiska jego następcy. Po powrocie do Kijowa będę prowadził konsultacje w tej sprawie - oznajmił.

"Znaczna część Europy pomaga"

W komentarzu zamieszczonym w serwisie Telegram oświadczył, że omówił najważniejsze priorytety z przedstawicielami krajów europejskich. Wymienił wśród nich Polskę. Przygotowujemy spotkania w Europie - zapowiedział Zełenski.

Bardzo dobrze omówiliśmy teraz kluczowe priorytety z naszymi przyjaciółmi europejskimi. Format rzeczywiście jest pożyteczny - znaczna część Europy jest razem i to bardzo pomaga Europie w bronieniu wspólnych interesów. Ukraina, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Polska, Włochy, Dania, Norwegia, Holandia, Finlandia, Komisja i Rada Europejska, sekretarz generalny NATO. Omówiliśmy treść rozmów delegacji ukraińskiej ze stroną amerykańską na Florydzie - poinformował.

Dodał, że trwają przygotowania takich spotkań w Europie. Oceniamy jednakowo, że wojnę trzeba zakończyć godnie - stwierdził.

Pałac Elizejski: Macron i Zełenski rozmawiali z Witkoffem i Umierowem

Zełenski podkreślił także, że "ważne jest, by nastąpił postęp w opracowaniu gwarancji bezpieczeństwa" dla Ukrainy. Wcześniej Pałac Elizejski poinformował, że Zełenski i prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiali wspólnie ze specjalnym wysłannikiem USA Steve'em Witkoffem, a także z Rustemem Umierowem, kierującym delegacją ukraińską na rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi.

Witkoff i Umierow są na Florydzie, gdzie obaj reprezentują swoje kraje podczas rozmów na temat amerykańskiego planu pokojowego dla Ukrainy. Umierow, który jest szefem ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, przekazał ze swej strony, że poinformował Zełenskiego o wynikach rozmów na Florydzie. Przygotowujemy pełny raport i wkrótce przedstawimy go osobiście prezydentowi podczas spotkania w Europie, gdzie już się wybieramy wraz z grupą negocjacyjną. Kontynuujemy pracę na rzecz pokoju dla Ukrainy - podsumował Umierow.

Macron: UE znajdzie sposób na wykorzystanie zamrożonych aktywów Rosji

Prezydenci Francji i Ukrainy przeprowadzili rano rozmowy dwustronne. Następnie poinformowano o ich rozmowach w formacie wideokonferencji z kilkoma przywódcami krajów i instytucji europejskich oraz NATO. Pałac Elizejski wymienił: premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera, sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego, szefów instytucji europejskich: Antonio Costę i Ursulę von der Leyen.

Unia Europejska znajdzie sposób na wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów na rzecz Ukrainy. Celem jest sfinalizowanie tej sprawy przed kolejnym posiedzeniem Rady Europejskiej, czyli przed Bożym Narodzeniem, a Komisja Europejska ogłosi decyzje w najbliższych dniach - powiedział w poniedziałek prezydent Francji Emmanuel Macron, dodając, że rozumie obawy wyrażone przez Belgię, gdzie znajduje się większość tych aktywów.