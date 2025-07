Zasada ta nie jest nowa - po ukończeniu 12 lat musiał się do niej zastosować także książę William. Jak wspominał w rozmowie z "Daily Mail" pilot Graham Laurie, zdarzało się jednak, że cała czwórka - obecny król Karol III, książę William, książę Harry i księżna Diana - podróżowała jednym samolotem. W takich przypadkach wymagana była jednak pisemna zgoda królowej Elżbiety II.

Decyzja należy do Williama

To, czy zasada będzie konsekwentnie stosowana wobec George’a, w dużej mierze zależy od księcia Williama. Brytyjskie media informują, że Pałac Buckingham naciska, by George nie latał razem z ojcem. Sam William, następca tronu, podchodzi do tej kwestii sceptycznie.

Wiadomo, że William, który był pilotem poszukiwawczo-ratowniczym w Royal Air Force, w przeszłości latał z rodziną m.in. do rezydencji w Norfolk. Według książki "Catherine, księżna Walii" Roberta Jobsona, takiej praktyce miał się sprzeciwiać sam król Karol III.

"To będzie dla Williama pewien dylemat i sprawi, że długie loty staną się bardzo trudne" - powiedziała w rozmowie z "The Mirror" była korespondentka BBC ds. rodziny królewskiej Jennie Bond. "Będzie na nich wywierana znaczna presja, by przestrzegali tej zasady, ale nie jestem przekonana, że będą jej ściśle przestrzegać".

Tragiczne wypadki w historii rodziny królewskiej

W ciągu ostatniego stulecia troje członków brytyjskiej rodziny królewskiej zginęło w katastrofach lotniczych. Siostra księcia Filipa, księżniczka Cecile, zginęła w 1937 roku. W 1942 roku wuj królowej Elżbiety II, książę George, również zginął w katastrofie lotniczej. W 1972 roku podczas pokazu lotniczego zginął kuzyn królowej, książę William z Gloucester.

Więcej zasad dotyczących podróży

Brytyjska rodzina królewska musi przestrzegać także innych zasad podczas podróży lotniczych. Jedna z nich nakazuje zabieranie ze sobą stroju żałobnego na wypadek nagłej śmierci. Członkowie rodziny mają także podróżować z własnymi butelkami alkoholu, by uniknąć ryzyka otrucia.