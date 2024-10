W wieku 84 lat zmarł amerykański aktor John Amos. Czarnoskóry artysta zasłynął rolami m.in. w filmach: "Książę w Nowym Jorku", "Szklanka pułapka 2" czy "Osadzony". Grał również w mającym swoją premierę w 1974 r. sitcomie "Good Times", okrzykniętym "pierwszym afroamerykańskim sitcomem familijnym".

John Amos w 1991 r. / IMAGO/Walter McBride/Imago Stock and People/East News / East News

Śmierć artysty potwierdziła we wtorek jego rzeczniczka Belinda Foster. Jak pisze portal gazety "New York Times", Amos zmarł 21 sierpnia. Do tej pory nie informowano jednak o jego odejściu. Foster nie wspomniała także o przyczynie zgonu.

John Amos urodził się 27 grudnia w Newark. Marzył o karierze sportowej w futbolu amerykańskim, ale koniec końców, spełniał się jako aktor, pisarz i producent. Portal Filmweb przypomina, że Amos ukończył socjologię na uniwersytecie stanu Kolorado, otrzymując kwalifikacje jako pracownik opieki społecznej.

Artysta debiutował w 1968 r. rolą detektywa Johnsona w serialu "Tylko jedno życie". Jego kariera trwała ponad pięć dekad. Jak przypomina "NYT", sitcom "Good Times" był pionierską produkcją. Akcja działa się w Chicago, a bohaterami była rodzina robotników. Produkcja emitowana w CBS nie unikała trudnych tematów rasizmu, narkomanii, ubóstwa, warunków życia w mieszkaniach socjalnych, ale opowiadała o tym w humorystyczny sposób.