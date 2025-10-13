Miłośnicy filmów fantasy mają powody do radości – od 12 października w bibliotece Netflixa dostępna jest pełna trylogia "Władca Pierścieni" w reżyserii Petera Jacksona. Kultowa seria, która zdobyła aż 17 Oscarów i 458 innych nagród, ponownie zachwyca widzów na całym świecie.

Trylogia „Władca Pierścieni” już na Netflix! 17 Oscarów i 458 nagród – kultowa seria dostępna online / Shutterstock

Trylogia "Władca Pierścieni" pojawiła się w całości na Netflixie 12 października.

Seria zdobyła 17 Oscarów i łącznie 458 nagród, będąc jednym z największych osiągnięć w historii kina.

Filmy Petera Jacksona wciąż zachwycają widzów efektami specjalnymi, aktorstwem i epicką fabułą.

Od 12 października użytkownicy Netflixa mogą ponownie zanurzyć się w magicznym świecie Śródziemia. W bibliotece platformy pojawiły się wszystkie trzy części kultowej serii "Władca Pierścieni", która od ponad dwóch dekad niezmiennie zachwyca zarówno miłośników literatury J.R.R. Tolkiena, jak i fanów wielkiego kina. Reżyser Peter Jackson przeniósł na ekran bestsellerowe powieści brytyjskiego pisarza, tworząc jedną z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych trylogii w historii filmu.

Epicka opowieść o walce dobra ze złem

Pierwszy film serii, "Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia", wprowadza widzów do niezwykłego świata zamieszkałego przez hobbitów, elfy, krasnoludy i orków. Główny bohater, Frodo Baggins, zostaje powiernikiem Jedynego Pierścienia, który musi zostać zniszczony, by powstrzymać złowrogiego Saurona przed przejęciem władzy nad Śródziemiem. Wraz z Drużyną Pierścienia wyrusza w niebezpieczną podróż do Góry Przeznaczenia, gdzie czeka ich wiele przygód i niebezpieczeństw.

W drugiej części, "Władca Pierścieni: Dwie Wieże", bohaterowie muszą stawić czoła coraz większym zagrożeniom. Drużyna zostaje rozdzielona, a Frodo i Sam kontynuują swoją misję w towarzystwie tajemniczego Golluma. W tym czasie Gandalf, Aragorn, Legolas i Gimli mobilizują siły Rohanu do obrony Helmowego Jaru przed armią Sarumana.

Finałowa odsłona, "Władca Pierścieni: Powrót króla", przynosi spektakularne zakończenie całej historii. Ostateczna bitwa o losy Śródziemia, starcie Gondoru z siłami Mordoru oraz dramatyczna walka Froda z własnymi słabościami sprawiają, że widzowie doświadczają niezapomnianych emocji i widowiskowych scen.

Nagrody i niegasnąca popularność

Trylogia Petera Jacksona to nie tylko fascynująca fabuła i zapierające dech w piersiach efekty specjalne, ale także wybitne kreacje aktorskie. Filmy zdobyły łącznie aż 30 nominacji do Oscarów, z czego aż 17 statuetek trafiło do twórców serii. Szczególnie wyróżnił się "Powrót króla", który otrzymał aż 11 Oscarów, zrównując się pod tym względem z legendarnymi produkcjami "Titanic" i "Ben-Hur".

Oprócz uznania krytyków i Akademii Filmowej, trylogia odniosła również ogromny sukces komercyjny. Cała seria zarobiła na całym świecie blisko trzy miliardy dolarów, a jej popularność nie słabnie mimo upływu lat. "Władca Pierścieni" wciąż inspiruje kolejne pokolenia widzów i pozostaje jednym z najważniejszych dzieł w historii kinematografii.

Udostępnienie trylogii "Władca Pierścieni" na Netflixie to doskonała okazja, by przypomnieć sobie niezwykłą podróż Froda i jego przyjaciół lub po raz pierwszy zanurzyć się w świat Śródziemia. Zarówno dla wiernych fanów, jak i nowych widzów, to wyjątkowa szansa na przeżycie jednej z najbardziej epickich przygód w dziejach kina.