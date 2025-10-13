Dramatyczne doniesienia z południa Słowacji. W poniedziałkowy poranek, 13 października, w powiecie rożniawskim doszło do poważnego wypadku kolejowego. Dwa pociągi ekspresowe zderzyły się w pobliżu miejscowości Jablonov nad Turnou. Według najnowszych informacji rannych zostało co najmniej sto osób.

W wyniku zderzenia dwóch pociągów rannych zostało co najmniej 20 osób / Polícia SR - Košický kraj / Facebook

Do wypadku doszło przed tunelem na trasie Jablonov nad Turnou - Lipovník.

Zderzyły się pociągi ekspresowe R 913 (Zvolen - Koszyce) i R 914 (Koszyce - Zvolen).

Około 100 osób jest lekko rannych, dwie osoby w stanie krytycznym, trzy osoby uwięzione w wagonach.

Minister spraw wewnętrznych Matúš Šutaj Eštok informuje, że przyczyną wypadku był najprawdopodobniej błąd ludzki - maszynista nie ustąpił pierwszeństwa.

Na miejscu pracuje pięć zespołów ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec ratunkowy. "Operatorzy linii ratunkowej 155 koordynują działania karetek pogotowia ratunkowego, które reagują na zgłoszenie o zderzeniu pociągów. Plan postępowania w przypadku urazów został uruchomiony" - poinformowało Centrum Operacyjne Słowackiej Służby Ratownictwa Medycznego.

Według wstępnych ustaleń, do wypadku doszło przed jednym z tuneli na trasie Jablonov nad Turnou - Lipovník. Ruch kolejowy na tym odcinku został całkowicie wstrzymany od godziny 10:15. Zderzyły się pociągi ekspresowe R 913 oraz R 914, kursujące na trasach Zvolen - Koszyce i Koszyce - Zvolen.

Ludzie uwięzieni w wagonach

W wyniku wypadku około 100 osób zostało lekko rannych, dwie osoby są w stanie krytycznym. Trzy osoby są uwięzione. Poinformował o tym minister spraw wewnętrznych Matúš Šutaj Eštok na konferencji prasowej.

Według niego do katastrofy prawdopodobnie doszło w wyniku błędu ludzkiego. Wszystko wskazuje na to, że jeden z maszynistów nie ustąpił pierwszeństwa drugiemu.

Funkcjonariusze zabezpieczają miejsce wypadku, koordynują działania służb ratunkowych i kierują ruchem w okolicy. Na miejscu pojawił się również minister transportu Jozef Ráž, który z powodu zdarzenia odwołał zaplanowaną na dziś konferencję prasową.

Służby apelują o unikanie rejonu wypadku i cierpliwość. Przyczyny zderzenia będą wyjaśniane przez specjalną komisję.