Komisja śledcza morskiej straży przybrzeżnej Stanów Zjednoczonych opublikowała wideo, na którym widać łódź podwodną Titan, a właściwie tylko jej stożek ogonowy wystający z dna oceanu. To pierwsze zdjęcia i nagrania fragmentu wraku od czerwca ubiegłego roku, kiedy to łódź firmy OceanGate zaginęła. To wtedy załoga straciła łączność po rozpoczęciu 4-kilometrowej podróży na dno Atlantyku, by zwiedzić wrak Titanica. Wszyscy zginęli.

Stożek ogonowy łodzi podwodnej Titan na dnie morskim po tragicznej awarii / Rex Features / East News Katastrofa łodzi podwodnej Titan Szczątki eksperymentalnej, zdalnie sterowanej łodzi podwodnej Titan zostały znalezione 22 czerwca 2023 roku, ok. 500 metrów od wraku Titanica. Jeszcze tego samego dnia firma OceanGate przekazała, że zginęła cała załoga.

Na pokładzie było pięć osób: dyrektor wykonawczy OceanGate Stockton Rush, jeden z najbogatszych Pakistańczyków Shahzada Dawood i jego syn Suleman, brytyjski miliarder i podróżnik Hamish Harding oraz francuski nurek Paul-Henry Nargeolet. Zobacz również: Katastrofa łodzi podwodnej Titan. Chcą 50 mln dolarów odszkodowania Do sieci trafiło nagranie fragmentu wraku W środę komisja śledcza morskiej straży przybrzeżnej Stanów Zjednoczonych opublikowała film przedstawiający stożek ogonowy Titana, wyglądający jak wbity w dno Oceanu Atlantyckiego. "Upiorne minuty wideo po roku w końcu upublicznione" - skomentowali internauci. Wideo youtube Jak doszło do wypadku? Pod koniec czerwca ubiegłego roku o przyczynach katastrofy wypowiadała się nie tylko firma odpowiedzialna za rejs, ale także specjaliści. Szczątki wskazują na katastrofalne uszkodzenie kadłuba ciśnieniowego - mówił wówczas dowódca 1. Dystryktu Straży Wybrzeża USA (USCG) kontradmirał John Mauger.