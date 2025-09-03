​Rosja dokonała w nocy z wtorku na środę ataku powietrznego na Kijów - poinformowała administracja wojskowa ukraińskiej stolicy. Systemy obrony powietrznej odpierają atak. Alarmy przed atakami rakiet i dronów ogłoszono na całym terytorium Ukrainy.

Zobacz również:

"Działa obrona powietrzna w Kijowie! Pozostańcie w schronach do czasu odwołania alarmu!" - przekazał na Telegramie Timur Tkaczenko, szef administracji wojskowej Kijowa.

Informacje o atakach rosyjskich dronów napływają też z wielu obwodów Ukrainy. 

W miejscowości Znamianka, w obwodzie kirowohradzkim 5 osób zostało rannych, a 17 budynków zostało uszkodzonych  - poinformował szef obwodowej administracji wojskowej Andrij Raikowycz.

Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych: "Bezczelność Rosjan stale rośnie - coraz częściej atakują Ukrainę w biały dzień dziesiątkami dronów szturmowych. Wczoraj w nocy było ich 150; dziś rano ponad pięćdziesiąt; wieczorem dziesiątki, a większość z nich to 'szahidy'. W rzeczywistości roje rosyjskich dronów na naszym niebie towarzyszą rosyjskim oświadczeniom z Chin. To jawne lekceważenie przez Rosję wszystkiego, co świat robi, aby powstrzymać tę wojnę. Wczoraj Rosjanie dosłownie zaprzeczyli słowom prezydenta Trumpa o spotkaniu przywódców, które jest niezbędne do zakończenia wojny" - czytamy na portalu X.

Zełenski dodał, że "w Chinach Putin wciąż snuje swoje opowieści - jakby nie był odpowiedzialny za wojnę, jakby ktoś go ciągle "zmuszał" do walki, zabijania, zapędzania dzieci do schronów, wysyłania tysięcy ludzi do szturmu". 

"A teraz widzimy kolejne nagromadzenie sił rosyjskich w niektórych sektorach frontu. Jedyne, do czego odmawia "zmuszenia", to pokój. Rosja kontynuuje ataki. Oczywiście, że zareagujemy, również asymetrycznie - tak, aby Rosja naprawdę odczuła konsekwencje swojej zuchwałości. I nadal współpracujemy z naszymi partnerami, aby wywierać presję na Rosję - i to się stanie" - podkreślił.

Polskie wojsko reaguje. Poderwano myśliwce

W odpowiedzi na rosyjską agresję polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podjęło natychmiastowe działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej.

W oficjalnym komunikacie poinformowano, że w związku z eskalacją działań zbrojnych za naszą wschodnią granicą, uruchomiono wszystkie niezbędne procedury przewidziane na wypadek zagrożenia. 

W polskiej przestrzeni powietrznej intensywnie operują zarówno polskie, jak i sojusznicze statki powietrzne. Myśliwce i samoloty rozpoznawcze prowadzą wzmożone patrole, monitorując sytuację i reagując na wszelkie potencjalne zagrożenia.

Jednocześnie naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego zostały postawione w stan najwyższej gotowości bojowej. Oznacza to, że zarówno załogi obsługujące radary, jak i operatorzy systemów rakietowych są przygotowani do natychmiastowego działania w przypadku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.