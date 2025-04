Decyzje Donalda Trumpa z pierwszych miesięcy drugiej kadencji w Białym Domu będą tematem nietypowego teleturnieju, który zadebiutuje w maju na platformie streamingowej Fox Nation. Uczestnicy programu przez ostatnie tygodnie byli odcięci od wszelkich źródeł informacji, nie mają więc pojęcia, co zrobił amerykański prezydent.

Prezydent USA Donald Trump / BRENDAN MCDERMID / PAP/Newscom

Teleturniej nosi nazwę "What Did I Miss?" ("Co przegapiłem?"). "The Hollywood Reporter" tłumaczy, że uczestnicy niecodziennego programu w dniu zaprzysiężenia Donalda Trumpa zostali umieszczeni w kompletnej izolacji od źródeł informacji. Zabrano im dostęp do internetu, telefonu, telewizji i mediów społecznościowych.

Izolacja czwórki śmiałków ma trwać 90 dni. Po tym czasie rozpoczną się nagrania teleturnieju. Jego gospodarzem będzie amerykański prezenter Greg Gutfeld.

Zawodnicy będą musieli zgadnąć, jakie informacje o wydarzeniach z ostatnich 90 dni są prawdziwe, a co jest fikcją stworzoną przez twórców show. Mają być konfrontowani m.in. z prawdziwymi i sfabrykowanymi nagłówkami z mediów.



Jak podaje "THR", główna nagroda w teleturnieju to 50 tysięcy dolarów. Pierwszy odcinek ma trafić na platformę Fox Nation 12 maja.