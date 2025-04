Szokujące ustalenia FBI ws. śmierci dwóch osób w stanie Wisconsin w USA. Jak się okazało, 17-latek zabił swoją matkę i ojczyma, aby zdobyć „możliwości finansowe” potrzebne do przygotowania zamachu na Donalda Trumpa.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

17-letni Nikita Casap oskarżony o zabójstwo swojej matki i ojczyma.

Został zatrzymany przez policję w stanie Kansas, prowadząc volkswagena z 2018 roku należącego do jego ojczyma. W samochodzie znaleziono pistolet, karty kredytowe ofiar, cenną biżuterię, sejf oraz 14 tys. dolarów w gotówce, ukrytych w Biblii.

W telefonie nastolatka znajdowały się materiały związane z neonazistowską grupą oraz pochwały na cześć Adolfa Hitlera. Dodatkowo, w dokumentach sądowych wspomniano o antysemickich pismach, w których Casap szczegółowo opisywał plany zabicia Donalda Trumpa jako część większego zamachu na rząd USA.

Dokumenty sądowe wskazują, że podejrzany miał kontakty w Rosji, z którymi omawiał plany zabicia swoich rodziców. Miał również zapłacić za drona i materiały wybuchowe, które miały zostać użyte w ataku, a następnie planował ucieczkę na Ukrainę.

17-letni Nikita Casap został oskarżony o zabójstwo swojej matki: 35-letniej Tatiany Casap i swojego ojczyma 51-letniego Donalda Mayera. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta zmarła na skutek licznych ran postrzałowych, a mężczyzna - na skutek rany postrzałowej głowy.

Choć do zabójstwa doszło ok. 11 lutego, ciała znaleziono 28 lutego. Tego dnia lokalni urzędnicy odwiedzili ich dom w miejscowości Waukesha, niedaleko Milwaukee w stanie Wisconsin, ponieważ 17-latek przez dwa tygodnie nie chodził do szkoły.

Nikita Casap został zatrzymany kilka godzin później przez policję w stanie Kansas. Prowadził volkswagena, należącego do jego ojczyma. W samochodzie znajdował się pistolet, należący do 51-latka, cztery karty kredytowe należące do pary, "wiele sztuk" cennej biżuterii, sejf i 14 tys. dolarów (ok. 53 tys. zł) w gotówce, z czego większość znajdowała się w Biblii.

Mroczne tajemnice 17-latka

Jak podaje BBC, odtajniony nakaz przeszukania wskazuje, że w telefonie nastolatka znajdowały się materiały dotyczące neonazistowskiej grupy o nazwie Order of Nine Angles (Zakon Dziewięciu Aniołów) i pochwały Adolfa Hitlera.

Zgodnie z dokumentami sądowymi śledczy odkryli również pisma o charakterze antysemickim, w których oskarżony rzekomo szczegółowo opisywał swoje plany zabicia Donalda Trumpa w ramach szerszych działań mających na celu obalenie rządu.

Z pism znalezionych przez śledczych wynika również, że Nikita Casap wyrażał poglądy promujące supremację białej rasy i wzywał do zabójstwa prezydenta USA w celu rozpoczęcia "rewolucji politycznej".

Potrzebne mu były pieniądze i niezależność

Śledczy napisali, że domniemane podwójne morderstwo "wydaje się być próbą uzyskania środków finansowych i niezależności niezbędnych do realizacji planu".

Z dokumentów sądowych wynika, że podejrzany rozmawiał z ludźmi w Rosji o planach zabicia swoich rodziców. Władze poinformowały, że nastolatek zapłacił za drona i materiały wybuchowe, które miały zostać użyte podczas ataku. Następnie planował ucieczkę na Ukrainę.

"Kontaktował się z innymi stronami w sprawie swojego planu zabicia prezydenta i obalenia rządu Stanów Zjednoczonych" - napisali śledczy.

Podejrzanemu zarzuca się umyślne zabójstwo pierwszego stopnia oraz siedem innych przestępstw, w tym ukrycie zwłok i kradzież tożsamości. Trafił do aresztu.