Donald Trump podczas swojej drugiej prezydentury postanowił zmienić wiele w Białym Domu. Wyburzył m.in. Wschodnie Skrzydło, by zbudować w nim salę balową. W Zachodnim Skrzydle pojawiła się natomiast Prezydencka Aleja Sław. Teraz pod portretami poprzedników Trumpa znalazły się także tabliczki, które opisują aspekty ich prezydentury. Wiele z nich zostało osobiście napisanych przez Trumpa. W niewybredny sposób opisani zostali m.in. Joe Biden i Barack Obama.

Prezydencka Aleja Sław w Białym Domu / Rex Features/EAST NEWS / East News

Donald Trump podczas swojej drugiej prezydentury wyburzył Wschodnie Skrzydło Białego Domu, by zbudować tam salę balową.

W Zachodnim Skrzydle powstała Prezydencka Aleja Sław z portretami byłych prezydentów i opisami ich prezydentur.

Wiele tabliczek z opisami zostało napisanych osobiście przez Trumpa, w stylu przypominającym jego wpisy w mediach społecznościowych.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt potwierdziła, że wiele tablic zostało napisanych przez Trumpa i określiła je jako "elokwentnie napisane opisy spuścizny prezydentów".

Tablice, z których wiele, jak podał Biały Dom, zostało napisanych osobiście przez Trumpa, stanowią dodatek do tego, co prezydent nazwał Prezydencką Aleja Sławy. To galeria portretów wzdłuż kolumnady Zachodniego Skrzydła.

Tablice poświęcone najbliższym poprzednikom Trumpa są najbardziej nacechowane subiektywnymi ocenami. Stylistycznie przypominają wpisy prezydenta w mediach społecznościowych, z nieregularnym użyciem wielkich liter i interpunkcji - w tym wieloma wykrzyknikami.

Autopen zamiast zdjęcia Bidena

"Portret" Joe Bidena przedstawia nie jego twarz, lecz maszynę do składania podpisów (tzw. autopen).

"Śpiący Joe Biden był zdecydowanie najgorszym prezydentem w historii Ameryki" - czytamy w opisie. Ponadto w opisie napisano, że Biden objął urząd "w wyniku najbardziej skorumpowanych wyborów, jakie kiedykolwiek widziano w Stanach Zjednoczonych" oraz że "Biden nadzorował serię bezprecedensowych katastrof, które doprowadziły nasz naród na skraj zagłady".

Trump zaatakował także Bidena za jego osiągnięcia gospodarcze, politykę klimatyczną, imigracyjną i zagraniczną, w tym wycofanie wojsk z Afganistanu (określając je jako "jedno z najbardziej upokarzających wydarzeń w historii Ameryki"). Stwierdził również, że z powodu "słabości" Bidena Rosja najechała Ukrainę, a "terroryści Hamasu przeprowadzili ohydny atak 7 października na Izrael".

Tablica poświęcona Joe Bidenowi / Rex Features/EAST NEWS / East News

Obama i Hillary Clinton skrytykowani

Pod portretem Obamy Trump napisał: "Barack Hussein Obama był pierwszym czarnoskórym prezydentem, organizatorem społecznościowym, senatorem z Illinois przez jedną kadencję oraz jedną z najbardziej dzielących postaci politycznych w historii Ameryki".

Tablice obwiniają też Obamę o rosyjską inwazję Ukrainy i zajęcie Krymu oraz o rozprzestrzenienie się "kalifatu ISIS".

Opis dotyczący Baracka Obamy / Rex Features/EAST NEWS / East News

Tablice zawierają także dwa odniesienia do Hillary Clinton, byłej sekretarz stanu i kandydatki demokratów w wyborach 2016, która przegrała z Trumpem. Pod portretem Obamy napisano, że Hillary Clinton była jego "wybraną następczynią" i odnotowano, że "następnie przegrała prezydenturę z Donaldem J. Trumpem". Pod portretem Billa Clintona napisano, że "żona prezydenta Clintona, Hillary, przegrała prezydenturę z prezydentem Donaldem J. Trumpem".

"Elokwentnie napisane"

Wiele z tablic "zostało napisanych bezpośrednio przez samego prezydenta" - przyznała rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt.

Tablice to elokwentnie napisane opisy każdego prezydenta i spuścizny, którą pozostawili - powiedziała Leavitt w oświadczeniu.