Susan Stamberg, uznawana za jedną z najważniejszych postaci w historii amerykańskiego radia, zmarła w wieku 87 lat – informuje CNN. Była pierwszą kobietą, która poprowadziła ogólnokrajowy program informacyjny w Stanach Zjednoczonych, a jej wkład w rozwój dziennikarstwa radiowego na zawsze zmienił oblicze tej branży.

Susan Stamberg / PAP/Newscom

Susan Stamberg była pierwszą kobietą prowadzącą ogólnokrajowy program informacyjny w USA i współtworzyła sukces NPR.

Przez 14 lat prowadziła "All Things Considered", a później "Weekend Edition Sunday", wprowadzając innowacyjne formy radiowe.

Została uhonorowana miejscem w National Radio Hall of Fame oraz gwiazdą na Hollywood Walk of Fame.

Ikona amerykańskiego radia

Susan Stamberg, nazywana "matką założycielką" National Public Radio (NPR), zmarła w wieku 87 lat. Jej śmierć ogłoszono w czwartek, jednak nie podano przyczyny zgonu. Stamberg była pionierką w świecie dziennikarstwa radiowego, przełamując bariery i torując drogę kolejnym pokoleniom kobiet w mediach.

Początki kariery i przełom w NPR

Swoją przygodę z radiem rozpoczęła na początku lat 70., kiedy NPR dopiero zaczynało działalność jako ogólnokrajowa sieć stacji radiowych. W 1972 roku Susan Stamberg została pierwszą kobietą w historii Stanów Zjednoczonych, która poprowadziła ogólnokrajowy program informacyjny - "All Things Considered". W tamtych czasach nie miała wzorców do naśladowania, ponieważ w mediach dominowali mężczyźni. Jak sama wspominała, początkowo próbowała naśladować ich sposób mówienia, obniżając głos, by brzmieć bardziej autorytatywnie. Jednak już po kilku dniach otrzymała radę, by po prostu być sobą, co okazało się przełomowe dla jej kariery i stylu prowadzenia audycji.

"Matki założycielki" NPR

Stamberg była jedną z czterech kobiet, które odegrały kluczową rolę w powstaniu i rozwoju NPR. Wraz z Cokie Roberts, Niną Totenberg i Lindą Wertheimer określała siebie mianem "matki założycielki", podkreślając, że kobiety miały równie ważny wkład w tworzenie nowoczesnego dziennikarstwa radiowego, co ich męscy koledzy.

Nagrody i wyróżnienia

Za swoje osiągnięcia Susan Stamberg została uhonorowana miejscem w National Radio Hall of Fame. Wyróżniano ją za inteligencję, umiejętność prowadzenia rozmów i zdolność do odkrywania interesujących historii. W 2020 roku otrzymała także gwiazdę na Hollywood Walk of Fame. Przez lata rozmawiała z takimi osobistościami jak Nancy Reagan, Annie Leibovitz, Rosa Parks czy James Baldwin.

Susan Stamberg, z domu Levitt, urodziła się w Newark w stanie New Jersey, ale dorastała na Manhattanie. Poznała swojego męża, Louisa Stamberg, podczas pracy w Cambridge w stanie Massachusetts. Pozostawiła po sobie syna Josha oraz dwie wnuczki, Vivian i Lenę. Stamberg przeszła na emeryturę we wrześniu, kończąc niezwykłą, wieloletnią karierę.

Odejście Susan Stamberg to koniec pewnej epoki w amerykańskim dziennikarstwie radiowym. Jej odwaga, innowacyjność i niezłomność na zawsze pozostaną inspiracją dla kolejnych pokoleń dziennikarzy i słuchaczy na całym świecie.