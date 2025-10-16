Nie żyje Anna Walczak, słynna przed laty siatkarka. Klub MKS Kalisz, który podał tę informację, napisał, że była to jedna z najwybitniejszych zawodniczek w historii kaliskiej siatkówki. Przez lata reprezentowała barwy Augusto Kalisz, z którym sięgnęła po dwa złote (1997, 1998) i srebrny medal mistrzostw Polski (1996), a także zdobyła Puchar Polski. Anna Walczak przegrała walkę z nowotworem w wieku 54 lat.

/ Shutterstock

Więcej informacji z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

Zmarła Anna Walczak, która przez lata grała w barwach Augusto Kalisz. Była wielokrotną medalistką mistrzostw Polski. Zdobyła także Puchar Polski i tym samym zapisała się w historii kaliskiej żeńskiej siatkówki. Przez lata toczyła zaciętą walkę z chorobą nowotworową i to - jak określił klub, który przekazał tę smutną informację - było "najtrudniejszym meczem jej życia". Wiadomość o śmierci przekazał też Polski Związek Piłki Siatkowej.

W ślady 54-letniej siatkarki poszedł jej syn, Krystian Walczak. "Będę grał tak, żebyś była dumna mamo" - napisał w mediach społecznościowych.

"(...) Pomimo ogromnej determinacji i wsparcia wielu osób, dziś żegnamy ją z bólem i wdzięcznością za wszystko, co zrobiła dla kaliskiego sportu. Jej postawa na boisku i poza nim pozostanie przykładem siły, pasji i odwagi. Rodzinie oraz bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia" - napisali członkowie MKS Kalisz.